وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4671. فيما تم تسجيل 2085 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 85546 حالة. مشيرًا إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 31046، منهم 446 في العناية المركزة.

سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 121263 إصابة.

2963 إصابة جديدة بـ"كورونا" و68 حالة وفاة جديدة في العراق وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-30 سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 121263 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4671. فيما تم تسجيل 2085 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 85546 حالة. مشيرًا إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 31046، منهم 446 في العناية المركزة.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 08:49 PM

2963 إصابة جديدة بـ"كورونا" و68 حالة وفاة جديدة في العراق ارتفاع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 121 ألفًا و4671 متوفَّى





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سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 121263 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4671. فيما تم تسجيل 2085 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 85546 حالة. مشيرًا إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 31046، منهم 446 في العناية المركزة.