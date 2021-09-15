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3 آلاف مستفيد من التنويم بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا

خلال ستة أشهر من النصف الأول من العام الجاري

تمكّن مستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من استقبال (٣١٦٤) مستفيداً بأقسام التنويم بالمستشفى خلال ستة أشهر من النصف الأول من العام الجاري ٢٠٢١م.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي في تقرير صادر عنه أن قسم الجراحة استقبل ١٢٦٥ مريضاً خلال تلك الفترة، بينما استقبل قسم الباطنة ١٤٣٦ مريضاً بالمستشفى.

وكشف التقرير أن أقسام العناية المركزة استقبلت ١٢٣ حالة للكبار، فيما استقبل قسم عناية الأطفال ٣٥٤ حالة.

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3 آلاف مستفيد من التنويم بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا
سبق

تمكّن مستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من استقبال (٣١٦٤) مستفيداً بأقسام التنويم بالمستشفى خلال ستة أشهر من النصف الأول من العام الجاري ٢٠٢١م.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي في تقرير صادر عنه أن قسم الجراحة استقبل ١٢٦٥ مريضاً خلال تلك الفترة، بينما استقبل قسم الباطنة ١٤٣٦ مريضاً بالمستشفى.

وكشف التقرير أن أقسام العناية المركزة استقبلت ١٢٣ حالة للكبار، فيما استقبل قسم عناية الأطفال ٣٥٤ حالة.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
04:35 PM

3 آلاف مستفيد من التنويم بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا

خلال ستة أشهر من النصف الأول من العام الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - العلا
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تمكّن مستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من استقبال (٣١٦٤) مستفيداً بأقسام التنويم بالمستشفى خلال ستة أشهر من النصف الأول من العام الجاري ٢٠٢١م.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي في تقرير صادر عنه أن قسم الجراحة استقبل ١٢٦٥ مريضاً خلال تلك الفترة، بينما استقبل قسم الباطنة ١٤٣٦ مريضاً بالمستشفى.

وكشف التقرير أن أقسام العناية المركزة استقبلت ١٢٣ حالة للكبار، فيما استقبل قسم عناية الأطفال ٣٥٤ حالة.

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