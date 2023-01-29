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مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انفجار بمدينة المخا اليمنية

نجم عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من سوق شعبي

أفادت مصادر إعلامية بمقتل 6 أشخاص على الأقل، مساء الاثنين، في انفجار وقع في مدينة المخا غربي اليمن.

وتفصيلاً، أوضح مراسل "سكاي نيوز عربية" أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا في الانفجار، الذي وقع بسبب عبوة ناسفة.

ووفقاً لمصادر محلية فإن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من سوق شعبي بوسط مدينة المخا.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني، فيما تسعى الحكومة الشرعية لإنهاء الأزمة والالتزام باتفاق السويد، الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة.

ودفع التعنت الحوثي وعدم التزام الميليشيات بالاتفاق الدولي، الأمم المتحدة للإعلان، الاثنين، إلى تمديد المهلة الزمنية المتعلقة بمدينة الحديدة غربي اليمن وتبادل الأسرى.


وفي السياق ذاته، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أن تمديد الجداول الزمنية جاء بسبب "صعوبات على الأرض".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انفجار بمدينة المخا اليمنية
سبق

أفادت مصادر إعلامية بمقتل 6 أشخاص على الأقل، مساء الاثنين، في انفجار وقع في مدينة المخا غربي اليمن.

وتفصيلاً، أوضح مراسل "سكاي نيوز عربية" أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا في الانفجار، الذي وقع بسبب عبوة ناسفة.

ووفقاً لمصادر محلية فإن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من سوق شعبي بوسط مدينة المخا.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني، فيما تسعى الحكومة الشرعية لإنهاء الأزمة والالتزام باتفاق السويد، الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة.

ودفع التعنت الحوثي وعدم التزام الميليشيات بالاتفاق الدولي، الأمم المتحدة للإعلان، الاثنين، إلى تمديد المهلة الزمنية المتعلقة بمدينة الحديدة غربي اليمن وتبادل الأسرى.


وفي السياق ذاته، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أن تمديد الجداول الزمنية جاء بسبب "صعوبات على الأرض".

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:11 AM

مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انفجار بمدينة المخا اليمنية

نجم عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من سوق شعبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر إعلامية بمقتل 6 أشخاص على الأقل، مساء الاثنين، في انفجار وقع في مدينة المخا غربي اليمن.

وتفصيلاً، أوضح مراسل "سكاي نيوز عربية" أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا في الانفجار، الذي وقع بسبب عبوة ناسفة.

ووفقاً لمصادر محلية فإن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من سوق شعبي بوسط مدينة المخا.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني، فيما تسعى الحكومة الشرعية لإنهاء الأزمة والالتزام باتفاق السويد، الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة.

ودفع التعنت الحوثي وعدم التزام الميليشيات بالاتفاق الدولي، الأمم المتحدة للإعلان، الاثنين، إلى تمديد المهلة الزمنية المتعلقة بمدينة الحديدة غربي اليمن وتبادل الأسرى.


وفي السياق ذاته، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أن تمديد الجداول الزمنية جاء بسبب "صعوبات على الأرض".

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