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اختتام أعمال المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات وتطبيقاتها بجامعة الملك خالد

أُقيم عن بعد بمشاركة نخبة من العلماء .. وحضر جلساته نحو 2000 شخص

اختتمت جامعة الملك خالد، أمس الأربعاء، المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات وتطبيقاتها، الذي نظمه قسم الرياضيات بكلية العلوم على مدار يومين، ويأتي في سياق سلسلة من المؤتمرات والندوات التي تقدمها الجامعة هذا العام في مجالات وتخصصات متنوعة.

وتفصيلاً، ثمّن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ما حظي به المؤتمر في نسخته الثانية من اهتمام من وزارة التعليم وإقبال على المشاركة والحضور من الباحثين والباحثات، مشيدًا بما شهده المؤتمر في جلساته الـ 21 من مشاركة فاعلة ونقاش علمي جاد.

ورفع رئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم الدكتور متعب الغامدي شكره لرئيس الجامعة ولعميد كلية العلوم الدكتور علي الشاطي ورئيس وأعضاء وعضوات اللجنة العلمية على الاهتمام البالغ والذي أدى إلى نجاح المؤتمر، لافتًا إلى عددٍ من التوصيات والأفكار التي تمخض عنها المؤتمر وفي مقدمتها العمل على توسيع دائرة النسخ القادمة من المؤتمر في لجانها العلمية من خلال تكوينها من عددٍ من الجامعات السعودية لتعظيم الأثر وتعزيز الحضور العلمي والبعد البحثي للمؤتمر.

وانطلق المؤتمر صباح الثلاثاء الماضي بمشاركة نخبة من علماء الرياضيات من مختلف دول العالم، وحضر جلساته العلمية نحو 2000 شخص.

يُذكر أن المؤتمر أقيم عن بُعد، وتم تدشينه من خلال لقاء حضوري شهده رئيس الجامعة ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد القرني ومنسوبو ومنسوبات قسم الرياضيات.

جامعة الملك خالد

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اختتام أعمال المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات وتطبيقاتها بجامعة الملك خالد
سبق

اختتمت جامعة الملك خالد، أمس الأربعاء، المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات وتطبيقاتها، الذي نظمه قسم الرياضيات بكلية العلوم على مدار يومين، ويأتي في سياق سلسلة من المؤتمرات والندوات التي تقدمها الجامعة هذا العام في مجالات وتخصصات متنوعة.

وتفصيلاً، ثمّن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ما حظي به المؤتمر في نسخته الثانية من اهتمام من وزارة التعليم وإقبال على المشاركة والحضور من الباحثين والباحثات، مشيدًا بما شهده المؤتمر في جلساته الـ 21 من مشاركة فاعلة ونقاش علمي جاد.

ورفع رئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم الدكتور متعب الغامدي شكره لرئيس الجامعة ولعميد كلية العلوم الدكتور علي الشاطي ورئيس وأعضاء وعضوات اللجنة العلمية على الاهتمام البالغ والذي أدى إلى نجاح المؤتمر، لافتًا إلى عددٍ من التوصيات والأفكار التي تمخض عنها المؤتمر وفي مقدمتها العمل على توسيع دائرة النسخ القادمة من المؤتمر في لجانها العلمية من خلال تكوينها من عددٍ من الجامعات السعودية لتعظيم الأثر وتعزيز الحضور العلمي والبعد البحثي للمؤتمر.

وانطلق المؤتمر صباح الثلاثاء الماضي بمشاركة نخبة من علماء الرياضيات من مختلف دول العالم، وحضر جلساته العلمية نحو 2000 شخص.

يُذكر أن المؤتمر أقيم عن بُعد، وتم تدشينه من خلال لقاء حضوري شهده رئيس الجامعة ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد القرني ومنسوبو ومنسوبات قسم الرياضيات.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
11:16 PM

اختتام أعمال المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات وتطبيقاتها بجامعة الملك خالد

أُقيم عن بعد بمشاركة نخبة من العلماء .. وحضر جلساته نحو 2000 شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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اختتمت جامعة الملك خالد، أمس الأربعاء، المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات وتطبيقاتها، الذي نظمه قسم الرياضيات بكلية العلوم على مدار يومين، ويأتي في سياق سلسلة من المؤتمرات والندوات التي تقدمها الجامعة هذا العام في مجالات وتخصصات متنوعة.

وتفصيلاً، ثمّن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ما حظي به المؤتمر في نسخته الثانية من اهتمام من وزارة التعليم وإقبال على المشاركة والحضور من الباحثين والباحثات، مشيدًا بما شهده المؤتمر في جلساته الـ 21 من مشاركة فاعلة ونقاش علمي جاد.

ورفع رئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم الدكتور متعب الغامدي شكره لرئيس الجامعة ولعميد كلية العلوم الدكتور علي الشاطي ورئيس وأعضاء وعضوات اللجنة العلمية على الاهتمام البالغ والذي أدى إلى نجاح المؤتمر، لافتًا إلى عددٍ من التوصيات والأفكار التي تمخض عنها المؤتمر وفي مقدمتها العمل على توسيع دائرة النسخ القادمة من المؤتمر في لجانها العلمية من خلال تكوينها من عددٍ من الجامعات السعودية لتعظيم الأثر وتعزيز الحضور العلمي والبعد البحثي للمؤتمر.

وانطلق المؤتمر صباح الثلاثاء الماضي بمشاركة نخبة من علماء الرياضيات من مختلف دول العالم، وحضر جلساته العلمية نحو 2000 شخص.

يُذكر أن المؤتمر أقيم عن بُعد، وتم تدشينه من خلال لقاء حضوري شهده رئيس الجامعة ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد القرني ومنسوبو ومنسوبات قسم الرياضيات.

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