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لأنك هلالي هامتك في السماء فوق .. "كبير آسيا" يزهو بالبطولة رقم 64

بعد تحقيقه كأس بيرين للسوبر وكسر الرقم مع النصر

بلغ فريق الهلال الأول لكرة القدم البطولة رقم 64 ، وذلك بعد تحقيقه كأس بيرين للسوبر السعودي في نسخته الثامنة، مساء اليوم الخميس، على حساب نظيره الفيصلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

بتلك البطولة دشن الهلاليون موسم 2022 باللقب الـ 64 والذي صادف تأسيس النادي قبل 64 عامًا.

وضمد "كبير آسيا" جراحه بكأس السوبر، كما شهدت المباراة هدفًا عالميًا لـ"الدولي" سالم الدوسري عند الدقيقة 40 يصعب تكراره.

وحضر حارس "الزعيم" عبد الله المعيوف في هذا اللقاء حيث تصدى لركلتي ترجيح من قِبل لاعبي الفيصلي ( محمد الصيعري ووليد الأحمد)، وحصل المعيوف على جائزة بيرين للاعب الحاسم في المباراة ومقدارها 30 ألف ريال.

كما أصبح الهلال زعيمًا لبطولة كأس السوبر بثلاثة ألقاب، يليه النصر بلقبين، ولقب وحيد لكلٍ من ( الفتح ، الشباب ، الأهلي).

ويعيش رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل فترة ذهبية، بعد أن حقق في فترة قصيرة ألقاب (دوري أبطال آسيا ، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس بيرين للسوبر السعودي).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لأنك هلالي هامتك في السماء فوق .. "كبير آسيا" يزهو بالبطولة رقم 64
سبق

بلغ فريق الهلال الأول لكرة القدم البطولة رقم 64 ، وذلك بعد تحقيقه كأس بيرين للسوبر السعودي في نسخته الثامنة، مساء اليوم الخميس، على حساب نظيره الفيصلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

بتلك البطولة دشن الهلاليون موسم 2022 باللقب الـ 64 والذي صادف تأسيس النادي قبل 64 عامًا.

وضمد "كبير آسيا" جراحه بكأس السوبر، كما شهدت المباراة هدفًا عالميًا لـ"الدولي" سالم الدوسري عند الدقيقة 40 يصعب تكراره.

وحضر حارس "الزعيم" عبد الله المعيوف في هذا اللقاء حيث تصدى لركلتي ترجيح من قِبل لاعبي الفيصلي ( محمد الصيعري ووليد الأحمد)، وحصل المعيوف على جائزة بيرين للاعب الحاسم في المباراة ومقدارها 30 ألف ريال.

كما أصبح الهلال زعيمًا لبطولة كأس السوبر بثلاثة ألقاب، يليه النصر بلقبين، ولقب وحيد لكلٍ من ( الفتح ، الشباب ، الأهلي).

ويعيش رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل فترة ذهبية، بعد أن حقق في فترة قصيرة ألقاب (دوري أبطال آسيا ، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس بيرين للسوبر السعودي).

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
11:49 PM

لأنك هلالي هامتك في السماء فوق .. "كبير آسيا" يزهو بالبطولة رقم 64

بعد تحقيقه كأس بيرين للسوبر وكسر الرقم مع النصر

A A A
أحمد سرور - الرياض
11
2,690

بلغ فريق الهلال الأول لكرة القدم البطولة رقم 64 ، وذلك بعد تحقيقه كأس بيرين للسوبر السعودي في نسخته الثامنة، مساء اليوم الخميس، على حساب نظيره الفيصلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

بتلك البطولة دشن الهلاليون موسم 2022 باللقب الـ 64 والذي صادف تأسيس النادي قبل 64 عامًا.

وضمد "كبير آسيا" جراحه بكأس السوبر، كما شهدت المباراة هدفًا عالميًا لـ"الدولي" سالم الدوسري عند الدقيقة 40 يصعب تكراره.

وحضر حارس "الزعيم" عبد الله المعيوف في هذا اللقاء حيث تصدى لركلتي ترجيح من قِبل لاعبي الفيصلي ( محمد الصيعري ووليد الأحمد)، وحصل المعيوف على جائزة بيرين للاعب الحاسم في المباراة ومقدارها 30 ألف ريال.

كما أصبح الهلال زعيمًا لبطولة كأس السوبر بثلاثة ألقاب، يليه النصر بلقبين، ولقب وحيد لكلٍ من ( الفتح ، الشباب ، الأهلي).

ويعيش رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل فترة ذهبية، بعد أن حقق في فترة قصيرة ألقاب (دوري أبطال آسيا ، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس بيرين للسوبر السعودي).

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