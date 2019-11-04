"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على "الشرقية" وجازان وعسير والباحة

رياح سطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقتَي الرياض والقصيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى منطقتَي الرياض والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.