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الرياض تستضيف أول مسابقة من نوعها عالمياً تجمع بين الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي

بمشاركة 300 من خبراء علماء البيانات للتنافس على ابتكار أفضل أعمال الفنون المرئية

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي اليوم بمدينة الرياض وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وشراكة إستراتيجية مع وزارة الثقافة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عن انطلاق فعاليات مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي التي تعد أول مسابقة تجمع بين الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بمشاركة 300 من خبراء علماء البيانات والذكاء الاصطناعي والفنانين للتنافس على ابتكار أفضل أعمال الفنون المرئية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويُشارك المتنافسون في مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، في عدد من ورش العمل والجلسات التدريبية الرامية إلى رفع مهاراتهم قبل مرحلة تشكيل الفرق لابتكار الأفكار الخاصة بالمشاريع الفنية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي سيتم من خلالها اختيار (20) فريقاً ينخرطون في برنامج تدريبي مكثف لمدة شهرين، يُتيح لهذه الفرق الفرصة لإنجاز النسخ النهائية من أعمالها الفنية التي سيتم على ضوئها اختيار أفضل عشرة أعمال فنية ليتم عرضها في معرض فني مخصص لهذا الغرض خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي تنعقد يومي 30 و31 مارس المقبل.

وقال معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ورئيس اللجنة الإشرافية العليا المنظمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أن مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانات الإبداعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وفوائدها الإيجابية التي تعود بها على البشرية جمعاء، مضيفاً معاليه إلى أن هذه المسابقة تمثل جزءًا مهما من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وأعرب عن سعادته باجتماع المشاركين القادمين من المملكة وجميع أنحاء العالم تحت سقف واحد للتعاون والابتكار لإنتاج أعمال فنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي تعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تُنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي شهر مارس المقبل، وخصصت الهيئة لهذه المسابقة جوائز مالية تبلغ قيمتها 500 ألف ريال السعودي (133 ألف دولار أمريكي).

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تستضيف أول مسابقة من نوعها عالمياً تجمع بين الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي اليوم بمدينة الرياض وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وشراكة إستراتيجية مع وزارة الثقافة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عن انطلاق فعاليات مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي التي تعد أول مسابقة تجمع بين الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بمشاركة 300 من خبراء علماء البيانات والذكاء الاصطناعي والفنانين للتنافس على ابتكار أفضل أعمال الفنون المرئية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويُشارك المتنافسون في مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، في عدد من ورش العمل والجلسات التدريبية الرامية إلى رفع مهاراتهم قبل مرحلة تشكيل الفرق لابتكار الأفكار الخاصة بالمشاريع الفنية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي سيتم من خلالها اختيار (20) فريقاً ينخرطون في برنامج تدريبي مكثف لمدة شهرين، يُتيح لهذه الفرق الفرصة لإنجاز النسخ النهائية من أعمالها الفنية التي سيتم على ضوئها اختيار أفضل عشرة أعمال فنية ليتم عرضها في معرض فني مخصص لهذا الغرض خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي تنعقد يومي 30 و31 مارس المقبل.

وقال معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ورئيس اللجنة الإشرافية العليا المنظمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أن مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانات الإبداعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وفوائدها الإيجابية التي تعود بها على البشرية جمعاء، مضيفاً معاليه إلى أن هذه المسابقة تمثل جزءًا مهما من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وأعرب عن سعادته باجتماع المشاركين القادمين من المملكة وجميع أنحاء العالم تحت سقف واحد للتعاون والابتكار لإنتاج أعمال فنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي تعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تُنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي شهر مارس المقبل، وخصصت الهيئة لهذه المسابقة جوائز مالية تبلغ قيمتها 500 ألف ريال السعودي (133 ألف دولار أمريكي).

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
02:11 AM

الرياض تستضيف أول مسابقة من نوعها عالمياً تجمع بين الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي

بمشاركة 300 من خبراء علماء البيانات للتنافس على ابتكار أفضل أعمال الفنون المرئية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي اليوم بمدينة الرياض وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وشراكة إستراتيجية مع وزارة الثقافة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عن انطلاق فعاليات مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي التي تعد أول مسابقة تجمع بين الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بمشاركة 300 من خبراء علماء البيانات والذكاء الاصطناعي والفنانين للتنافس على ابتكار أفضل أعمال الفنون المرئية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويُشارك المتنافسون في مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، في عدد من ورش العمل والجلسات التدريبية الرامية إلى رفع مهاراتهم قبل مرحلة تشكيل الفرق لابتكار الأفكار الخاصة بالمشاريع الفنية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي سيتم من خلالها اختيار (20) فريقاً ينخرطون في برنامج تدريبي مكثف لمدة شهرين، يُتيح لهذه الفرق الفرصة لإنجاز النسخ النهائية من أعمالها الفنية التي سيتم على ضوئها اختيار أفضل عشرة أعمال فنية ليتم عرضها في معرض فني مخصص لهذا الغرض خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي تنعقد يومي 30 و31 مارس المقبل.

وقال معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ورئيس اللجنة الإشرافية العليا المنظمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أن مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانات الإبداعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وفوائدها الإيجابية التي تعود بها على البشرية جمعاء، مضيفاً معاليه إلى أن هذه المسابقة تمثل جزءًا مهما من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وأعرب عن سعادته باجتماع المشاركين القادمين من المملكة وجميع أنحاء العالم تحت سقف واحد للتعاون والابتكار لإنتاج أعمال فنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي تعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تُنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي شهر مارس المقبل، وخصصت الهيئة لهذه المسابقة جوائز مالية تبلغ قيمتها 500 ألف ريال السعودي (133 ألف دولار أمريكي).

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