"إمارة الجوف" تطرح 22 وظيفة إدارية شاغرة

للرجال والنساء بنظام التعاقد من المرتبة الخامسة للتاسعة

أعلنت إمارة منطقة الجوف أمس، عن توفر 22 وظيفة إدارية (رجال/ نساء) من المرتبة الخامسة إلى التاسعة على سلم رواتب الموظفين العام بنظام التعاقد.

ودعت الراغبين إلى التقديم عليها عبر منصة التوظيف الإلكتروني "جدارة"، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16/ 4/ 1443هـ لمدة خمسة أيام، لمن تنطبق عليهم الشروط لشَغل الوظائف.