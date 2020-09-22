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جثة فتاة وآثار دماء بالمنزل الشعبي.. شرطة حائل توقف اثنين والشبهة جنائية

النصار: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت يوم الأحد الماضي، مواطنيْن اثنين في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد مباشرة بلاغ عن وجود فتاة في العقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وفي حالة إغماء داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين.

وقال "النصار": تم انتقال الخبراء المختصين والطب الشرعي إليه، وبالكشف عليها تَبَيّن أنها متوفاة، ووجود دلائل تشير إلى شبهة جنائية في الوفاة.

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

الجهات الأمنية

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جثة فتاة وآثار دماء بالمنزل الشعبي.. شرطة حائل توقف اثنين والشبهة جنائية
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت يوم الأحد الماضي، مواطنيْن اثنين في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد مباشرة بلاغ عن وجود فتاة في العقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وفي حالة إغماء داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين.

وقال "النصار": تم انتقال الخبراء المختصين والطب الشرعي إليه، وبالكشف عليها تَبَيّن أنها متوفاة، ووجود دلائل تشير إلى شبهة جنائية في الوفاة.

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:46 PM

جثة فتاة وآثار دماء بالمنزل الشعبي.. شرطة حائل توقف اثنين والشبهة جنائية

النصار: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت يوم الأحد الماضي، مواطنيْن اثنين في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد مباشرة بلاغ عن وجود فتاة في العقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وفي حالة إغماء داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين.

وقال "النصار": تم انتقال الخبراء المختصين والطب الشرعي إليه، وبالكشف عليها تَبَيّن أنها متوفاة، ووجود دلائل تشير إلى شبهة جنائية في الوفاة.

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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