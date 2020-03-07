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"وفا": الشيشة مصدر للعدوى والمدخنون أكثر عرضة للإصابة بـ"كرورونا"

قالت: يستخدمها أكثر من شخص والمقاهي ليست متفرغة لتعقيمها وتنظيفها

أكدت رئيسة قسم مكافحة العدوى بمستشفى الملك سلمان الدكتورة شادن فايز وفا، أن الشيشة التي يستخدمها أكثر من شخص في نفس الوقت مصدر للعدوى، مشيرة بأن المقاهي ليست متفرغة لتعقيمها وتنظيفها! داعية المدخنين إلى التوقف تمامًا عن التدخين حتى لا يتسببوا في إضعاف المزيد من قوة وقدرة مناعتهم. وردت الدكتورة شادن، خلال حديثها لبرنامج "mbc في أسبوع" على من يدعون فعالية استخدام ليّ الشيشة لمرة واحدة في الوقاية من العدوى قائلة: "الشيشة ليست مركبة من هذا اللي فقط، إذ إنها تحتوي على الأنبوب الثابت الذي لا بتغير، ووعاء الماء أسفل الشيشة"، مؤكدة صعوبة وقاية المدخنين تمامًا من الإصابة بالفيروسات والأمراض ومنها كرورنا. وأضافت: "المدخنون هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا؛ لأن الدخان يؤثر على الخلايا الموجودة في الأنف والرئة، ويقلل من قدرة خط الدفاع الميكانيكي الأول في الجسم على تنقية وتنظيف الهواء، وبالتالي فالتدخين يضعف هذه القدرة ومناعة الجسم، وبالتالي إذا تواجد المدخن في مكان يتواجد به مصاب بهذا الفيروس لا قدر الله فهو عرضة أكبر، لأنها تنتقل إليه العدوى بالمرض!".

رئيسة قسم مكافحة العدوى بمستشفى الملك سلمان شادن وفا الشيشة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وفا": الشيشة مصدر للعدوى والمدخنون أكثر عرضة للإصابة بـ"كرورونا"
سبق

أكدت رئيسة قسم مكافحة العدوى بمستشفى الملك سلمان الدكتورة شادن فايز وفا، أن الشيشة التي يستخدمها أكثر من شخص في نفس الوقت مصدر للعدوى، مشيرة بأن المقاهي ليست متفرغة لتعقيمها وتنظيفها! داعية المدخنين إلى التوقف تمامًا عن التدخين حتى لا يتسببوا في إضعاف المزيد من قوة وقدرة مناعتهم. وردت الدكتورة شادن، خلال حديثها لبرنامج "mbc في أسبوع" على من يدعون فعالية استخدام ليّ الشيشة لمرة واحدة في الوقاية من العدوى قائلة: "الشيشة ليست مركبة من هذا اللي فقط، إذ إنها تحتوي على الأنبوب الثابت الذي لا بتغير، ووعاء الماء أسفل الشيشة"، مؤكدة صعوبة وقاية المدخنين تمامًا من الإصابة بالفيروسات والأمراض ومنها كرورنا. وأضافت: "المدخنون هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا؛ لأن الدخان يؤثر على الخلايا الموجودة في الأنف والرئة، ويقلل من قدرة خط الدفاع الميكانيكي الأول في الجسم على تنقية وتنظيف الهواء، وبالتالي فالتدخين يضعف هذه القدرة ومناعة الجسم، وبالتالي إذا تواجد المدخن في مكان يتواجد به مصاب بهذا الفيروس لا قدر الله فهو عرضة أكبر، لأنها تنتقل إليه العدوى بالمرض!".

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
07:07 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
07:24 PM

"وفا": الشيشة مصدر للعدوى والمدخنون أكثر عرضة للإصابة بـ"كرورونا"

قالت: يستخدمها أكثر من شخص والمقاهي ليست متفرغة لتعقيمها وتنظيفها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,293

أكدت رئيسة قسم مكافحة العدوى بمستشفى الملك سلمان الدكتورة شادن فايز وفا، أن الشيشة التي يستخدمها أكثر من شخص في نفس الوقت مصدر للعدوى، مشيرة بأن المقاهي ليست متفرغة لتعقيمها وتنظيفها! داعية المدخنين إلى التوقف تمامًا عن التدخين حتى لا يتسببوا في إضعاف المزيد من قوة وقدرة مناعتهم. وردت الدكتورة شادن، خلال حديثها لبرنامج "mbc في أسبوع" على من يدعون فعالية استخدام ليّ الشيشة لمرة واحدة في الوقاية من العدوى قائلة: "الشيشة ليست مركبة من هذا اللي فقط، إذ إنها تحتوي على الأنبوب الثابت الذي لا بتغير، ووعاء الماء أسفل الشيشة"، مؤكدة صعوبة وقاية المدخنين تمامًا من الإصابة بالفيروسات والأمراض ومنها كرورنا. وأضافت: "المدخنون هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا؛ لأن الدخان يؤثر على الخلايا الموجودة في الأنف والرئة، ويقلل من قدرة خط الدفاع الميكانيكي الأول في الجسم على تنقية وتنظيف الهواء، وبالتالي فالتدخين يضعف هذه القدرة ومناعة الجسم، وبالتالي إذا تواجد المدخن في مكان يتواجد به مصاب بهذا الفيروس لا قدر الله فهو عرضة أكبر، لأنها تنتقل إليه العدوى بالمرض!".

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