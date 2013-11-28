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بثلاثية القرن.. الهلال تُوِّج بكأس الملك.. وطار بـ10 ملايين ريال

ضرب النصر بثنائية وبلغ البطولة الـ61 في مسيرته

تُوِّج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لكرة القدم للمرة التاسعة في مسيرته على حساب غريمه التقليدي النصر 2/ 1 (بهدفَي سو وقوميز)، إلى جانب ضم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخطف اللقب الآسيوي، واللعب في كأس العالم للأندية. كل ذلك كان في الموسم الذهبي للهلال 2019-2020.

وظفر الهلال بقيادة رئيسه فهد بن نافل، ومدرب الفريق "رازفان"، وقائد الفريق سلمان الفرج، بجائزة المركز الأول مع كأس الملك، ومبلغ قدره 10 ملايين ريال، وبلغ البطولة رقم 61.

الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين كأس الملك النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بثلاثية القرن.. الهلال تُوِّج بكأس الملك.. وطار بـ10 ملايين ريال
سبق

تُوِّج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لكرة القدم للمرة التاسعة في مسيرته على حساب غريمه التقليدي النصر 2/ 1 (بهدفَي سو وقوميز)، إلى جانب ضم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخطف اللقب الآسيوي، واللعب في كأس العالم للأندية. كل ذلك كان في الموسم الذهبي للهلال 2019-2020.

وظفر الهلال بقيادة رئيسه فهد بن نافل، ومدرب الفريق "رازفان"، وقائد الفريق سلمان الفرج، بجائزة المركز الأول مع كأس الملك، ومبلغ قدره 10 ملايين ريال، وبلغ البطولة رقم 61.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
10:15 PM

بثلاثية القرن.. الهلال تُوِّج بكأس الملك.. وطار بـ10 ملايين ريال

ضرب النصر بثنائية وبلغ البطولة الـ61 في مسيرته

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أحمد سرور - الرياض
4
2,197

تُوِّج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لكرة القدم للمرة التاسعة في مسيرته على حساب غريمه التقليدي النصر 2/ 1 (بهدفَي سو وقوميز)، إلى جانب ضم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخطف اللقب الآسيوي، واللعب في كأس العالم للأندية. كل ذلك كان في الموسم الذهبي للهلال 2019-2020.

وظفر الهلال بقيادة رئيسه فهد بن نافل، ومدرب الفريق "رازفان"، وقائد الفريق سلمان الفرج، بجائزة المركز الأول مع كأس الملك، ومبلغ قدره 10 ملايين ريال، وبلغ البطولة رقم 61.

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