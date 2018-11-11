اللواء الركن العمري: السعودية قادرة على تزويد مقاتلاتها بالوقود

مؤكدًا أن لديها الخبرة الكافية وقواعدها العسكرية اللازمة لتنفيذ ذلك

أكد الخبير الأمني الدكتور اللواء ركن زايد العمري أن السعودية قادرة على القيام بتزويد طائرتها بالوقود جوًّا دون الاستعانة بالصديق الأمريكي، وأن لديها القدرة والخبرة الكافية وقواعدها العسكرية اللازمة لتنفيذ ذلك.

وقال العمري لـ"سبق": السعودية اليوم أصبحت قادرة على القيام بعملية التزود بالوقود جوًّا، وطلبها من أمريكا عدم تزويدها في هذه المرحلة بالوقود هو لانتفاء الحاجة، وتأكيد لقدراتها المتطورة. ويُعد هذا البيان رسالة لأمريكا ولغيرها أن السعودية دولة تملك قرارها بنفسها، ولديها القدرة الكاملة لتحقيق ما تريده دون الحاجة - بعد الله - لأحد.

وأشار: وقد سعت السعودية خلال سنوات الحرب للحصول على مزيد من طائرات التزود بالوقود التي تؤمِّن لها تزويد مقاتلاتها في الجو؛ فكان لها ذلك. فالسعودية عبارة عن قارة، وقواعدها العسكرية تغطي هذه الجغرافيا الواسعة؛ ولذلك فالحاجة إلى التزود بالوقود جوًّا أمر ضروري، وها هي حققت ذلك بامتلاك أسطول جوي، يتكون من (٢١) طائرة، يمكن توزيعها؛ لتغطي سماء السعودية كمحطات وقود للطائرات، يختار لها مواقع بعناية.

واختتم: وذلك لكي تمر بها الطائرات المقاتلة، وتتزود بالوقود، سواء في الطريق إلى أهدافها، أو أثناء عودتها، أو تذهب إلى عمق العدو تحت حماية الطيران الاعتراضي حسبما تقتضيه الحاجة. وهذا يعد خطوة للأمام لقواتنا المسلحة التي تدافع عن حدود الوطن الغالي، جنوبه وشماله، شرقه وغربه، في ظل قيادة قادرة على اتخاذ القرار المناسب لحماية السعودية وشعبها ومقدراتها.