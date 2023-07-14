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بريطانيا تفرض ارتداء الكمامة في أماكن التسوق

تغريم المخالف 100 جنيه إسترليني

فرضت الحكومة البريطانية اليوم (الثلاثاء)، ارتداء أقنعة الوجه داخل أماكن التسوق ابتداءً من يوم 24 يوليو الجاري.

وبين وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن الخطوة تأتي في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد مجدداً، وتوفير أكبر قدر من الثقة والأمان للشعب وللعاملين في مختلف الأسواق.

وأضاف "هانكوك" أنه سيجري فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى مئة جنيه إسترليني على جميع من يخالفون اللائحة الجديدة.

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بريطانيا تفرض ارتداء الكمامة في أماكن التسوق
سبق

فرضت الحكومة البريطانية اليوم (الثلاثاء)، ارتداء أقنعة الوجه داخل أماكن التسوق ابتداءً من يوم 24 يوليو الجاري.

وبين وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن الخطوة تأتي في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد مجدداً، وتوفير أكبر قدر من الثقة والأمان للشعب وللعاملين في مختلف الأسواق.

وأضاف "هانكوك" أنه سيجري فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى مئة جنيه إسترليني على جميع من يخالفون اللائحة الجديدة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
09:57 PM

بريطانيا تفرض ارتداء الكمامة في أماكن التسوق

تغريم المخالف 100 جنيه إسترليني

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صحيفة سبق الإلكترونية - لندن
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فرضت الحكومة البريطانية اليوم (الثلاثاء)، ارتداء أقنعة الوجه داخل أماكن التسوق ابتداءً من يوم 24 يوليو الجاري.

وبين وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن الخطوة تأتي في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد مجدداً، وتوفير أكبر قدر من الثقة والأمان للشعب وللعاملين في مختلف الأسواق.

وأضاف "هانكوك" أنه سيجري فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى مئة جنيه إسترليني على جميع من يخالفون اللائحة الجديدة.

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