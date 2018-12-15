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10 تنبيهات والحالة ماطرة .. الهطولات تتواصل و"الأرصاد" تكشف المناطق المتأثرة

عقب بيان للهيئة أكّدت فيه تعرُّض أجواء البلاد لحالة #تقلبات_جوية تستمر 48 ساعة

واصلت الحالة الماطرة الحالية تأثيرها في معظم مناطق المملكة، كما استمرت الهيئة العامة للأرصاد في تنبيهاتها؛ حيث أصدرت خلال الساعات الماضية 10 تنبيهات لحالات تغلب عليها الهطولات وتستمر لمساء الأحد.

وأمس كشفت هيئة الأرصاد، عن أن التوقعات الجوية لبعض مناطق المملكة من الأحد إلى الإثنين تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار جوي على بعض المناطق.

وقالت "الأرصاد": الحالة قد يصاحبها هطول أمطار رعدية ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كم/ س أو أكثر مثيرة لأتربة والغبار مع تساقط لزخات البَرَد.

الرياض

تنبيه لاستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالعاصمة ومعظم محافظات المنطقة.

الشرقية

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى 12 ظهراً، بالأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة.

جازان

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، بأحد المسارحة وبيش وصامطة وجيزان وصبيا وفرسان.

كما صدر لجازان تنبيه متقدم ثانٍ لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بأبو عريش والحرث والدائر والدرب والريث والعارضة والعيدابي وضمد وفيفا وهروب.

عسير

وصدر لمنطقة عسير تنبيه لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم، بمعظم محافظات المنطقة.

الباحة

تنبيه لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بأضم والخرمة والطائف والعرضيات والمويه وتربة ورنية وميسان.

تبوك

وصدر لتبوك تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالبدع وتبوك وتيماء وحقل وضباء.

القصيم

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثانية من صباح الغد، بالبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثانية من صباح الغد، بالقريات وسكاكا.

حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 تنبيهات والحالة ماطرة .. الهطولات تتواصل و"الأرصاد" تكشف المناطق المتأثرة
سبق

واصلت الحالة الماطرة الحالية تأثيرها في معظم مناطق المملكة، كما استمرت الهيئة العامة للأرصاد في تنبيهاتها؛ حيث أصدرت خلال الساعات الماضية 10 تنبيهات لحالات تغلب عليها الهطولات وتستمر لمساء الأحد.

وأمس كشفت هيئة الأرصاد، عن أن التوقعات الجوية لبعض مناطق المملكة من الأحد إلى الإثنين تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار جوي على بعض المناطق.

وقالت "الأرصاد": الحالة قد يصاحبها هطول أمطار رعدية ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كم/ س أو أكثر مثيرة لأتربة والغبار مع تساقط لزخات البَرَد.

الرياض

تنبيه لاستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالعاصمة ومعظم محافظات المنطقة.

الشرقية

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى 12 ظهراً، بالأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة.

جازان

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، بأحد المسارحة وبيش وصامطة وجيزان وصبيا وفرسان.

كما صدر لجازان تنبيه متقدم ثانٍ لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بأبو عريش والحرث والدائر والدرب والريث والعارضة والعيدابي وضمد وفيفا وهروب.

عسير

وصدر لمنطقة عسير تنبيه لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم، بمعظم محافظات المنطقة.

الباحة

تنبيه لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بأضم والخرمة والطائف والعرضيات والمويه وتربة ورنية وميسان.

تبوك

وصدر لتبوك تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالبدع وتبوك وتيماء وحقل وضباء.

القصيم

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثانية من صباح الغد، بالبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثانية من صباح الغد، بالقريات وسكاكا.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
09:41 AM

10 تنبيهات والحالة ماطرة .. الهطولات تتواصل و"الأرصاد" تكشف المناطق المتأثرة

عقب بيان للهيئة أكّدت فيه تعرُّض أجواء البلاد لحالة #تقلبات_جوية تستمر 48 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت الحالة الماطرة الحالية تأثيرها في معظم مناطق المملكة، كما استمرت الهيئة العامة للأرصاد في تنبيهاتها؛ حيث أصدرت خلال الساعات الماضية 10 تنبيهات لحالات تغلب عليها الهطولات وتستمر لمساء الأحد.

وأمس كشفت هيئة الأرصاد، عن أن التوقعات الجوية لبعض مناطق المملكة من الأحد إلى الإثنين تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار جوي على بعض المناطق.

وقالت "الأرصاد": الحالة قد يصاحبها هطول أمطار رعدية ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كم/ س أو أكثر مثيرة لأتربة والغبار مع تساقط لزخات البَرَد.

الرياض

تنبيه لاستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالعاصمة ومعظم محافظات المنطقة.

الشرقية

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى 12 ظهراً، بالأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة.

جازان

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، بأحد المسارحة وبيش وصامطة وجيزان وصبيا وفرسان.

كما صدر لجازان تنبيه متقدم ثانٍ لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بأبو عريش والحرث والدائر والدرب والريث والعارضة والعيدابي وضمد وفيفا وهروب.

عسير

وصدر لمنطقة عسير تنبيه لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم، بمعظم محافظات المنطقة.

الباحة

تنبيه لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بأضم والخرمة والطائف والعرضيات والمويه وتربة ورنية وميسان.

تبوك

وصدر لتبوك تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالبدع وتبوك وتيماء وحقل وضباء.

القصيم

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثانية من صباح الغد، بالبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثانية من صباح الغد، بالقريات وسكاكا.

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