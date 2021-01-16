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الحكومة اللبنانية الجديدة.. إعلان وشيك بتشكلها

تضم 18 وزيراً اختصاصياً

ذكر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل، اليوم (الخميس)، أن البلاد على عتبة تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح "خليل" للصحفيين بعد لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، أن الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيراً اختصاصياً، وفقاً لـ"رويترز".

ولبنان بلا حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موجة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.

الحكومة اللبنانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة اللبنانية الجديدة.. إعلان وشيك بتشكلها
سبق

ذكر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل، اليوم (الخميس)، أن البلاد على عتبة تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح "خليل" للصحفيين بعد لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، أن الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيراً اختصاصياً، وفقاً لـ"رويترز".

ولبنان بلا حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موجة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
09:11 PM

الحكومة اللبنانية الجديدة.. إعلان وشيك بتشكلها

تضم 18 وزيراً اختصاصياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل، اليوم (الخميس)، أن البلاد على عتبة تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح "خليل" للصحفيين بعد لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، أن الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيراً اختصاصياً، وفقاً لـ"رويترز".

ولبنان بلا حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موجة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.

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