بعضها من إيران.. ربع إصابات "كورونا" في الصين جرت خارج البلاد

عودة 78 مليون عامل في الفترة الأخيرة

أفادت بيانات رسمية في الصين، اليوم (السبت)، بأن نحو ربع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وكافة المصابين خارج ووهان، بؤرة تفشي المرض، تعرضت للعدوى خارج البلاد.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيكين أن معظم هذه الحالات، التي تشمل عدوى تعرض لها مواطنون صينيون في الخارج، كانت في إقليم قانسو في شمال غرب البلاد، وكانوا ضمن ركاب خضعوا للحجر الصحي بعد وصولهم إلى لانتشو عاصمة الإقليم على متن رحلات قادمة من إيران بين الثاني والخامس من مارس (آذار).

وبينت أنه إلى جانب المخاطر المتنامية بسبب حالات العدوى القادمة من الخارج تواجه جهود مكافحة الفيروس في الصين تحديًا يتعلق بمحاولة إعادة العمال إلى أماكن عملهم بحلول مطلع أبريل (نيسان) وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت اللجنة أنه حتى الآن عاد 78 مليونًا من العمال، أو نحو 60 بالمئة من العدد الكلي من عطلة السنة القمرية الجديدة.