"التجارة" تتسلم جائزة التميز الحكومي.. كأفضل وزارة عربية

بعد المنافسة مع أكثر من 5 آلاف مشاركة حكومية عربية

تسلمت وزارة التجارة اليوم، جائزة التميز الحكومي العربي بوصفها أفضل وزارة عربية "من بين أكثر من 5,000 مشاركة حكومية عربية" في جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى.

وتسلمت الوزارة جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي عن خدمة "أسس شركتك" التي مكنت قطاع الأعمال من التأسيس الإلكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع إجراءاتها.

وجاء تتويج الوزارة بالجائزتين نتيجة للتميز المؤسسي وعملها وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والإستراتيجيات المرتبطة بالرؤية.

وبمشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي عبر تقنية الاتصال المرئي؛ سلَّم المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني الجائزة لمعالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري بمقر الوزارة في الرياض.

وأكد أن فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي يعد إنجازاً وطنيًا وأحد ثمار رؤية المملكة 2030، مشيدًا بإبداع وتميز فرق عمل التجارة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تطوير جودة جميع الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والمستهلك.

من جانبه، ذكر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة الجودة وتميز الأداء وتشجيع المؤسسات الحكومية على تحسين وتطوير خدماتها ومنتجاتها وتعميم منجزاتها لتكون مثالاً يحتذى به في الوطن العربي، منوهاً بأن وزارة التجارة هي الجهة الوحيدة التي فازت بجائزتين.

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، وقد أطلقتها حكومة الإمارات برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة عربية رفيعة المستوى بالتعاون مع جامعة الدول العربية؛ للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

يُذكر أن وزارة التجارة تعد أول جهة حكومية في المملكة العربية السعودية تحقق شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة, لتكون ضمن 4 جهات حكومية فقط حصلت على هذه الشهادة حول العالم.