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"غرفة جدة" تعلق العمل بمركزها الرئيسي وتقديم الخدمات بمركزي "أشمل" و"جمرك الميناء"

تنفيذاً لتوجيهات الدولة في مواجهة فيروس "كورونا"

جندت الغرفة التجارية الصناعية بجدة طاقاتها للتصدي لفيروس كورونا الجديد "COVID-19" عبر تنفيذ إجراءاتها الاحترازية تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد والوقاية من انتشار الفيروس، ومنها تعليق العمل بمقرها الرئيسي وفروعها وتفعيله عن بعد، مع الاستمرار في تقديم خدماتها لمنتسبيها من مختلف قطاعات الأعمال عبر مركز الخدمة الشامل "أشمل" بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، ومركز الخدمة بجمرك ميناء جدة الإسلامي.

وقالت الغرفة إن تعليق العمل بالمركز الرئيسي والفروع التابعة يأتي تجاوباً مع الإجراءات الاحترازية التي طبّقتها الجهات المعنية بالمملكة لمواجهة فيروس كورونا، مع مراعاة عدم التأثير على سير خدمات المنتسبين وتقديمها بنفس الجودة والإتقان، مستعينة في ذلك بتوظيف التقنية الإلكترونية في العمل عن بعد، وجاهزية موظفيها ومتابعتهم المستمر للأعمال على مدار الـ 24 ساعة.

وشملت الإجراءات الاحترازية المطبقة في المراكز المستمرة في تقديم الخدمة تعقيم الأسطح كل ٢٠ دقيقة، وتوفير الكمامات والمعقمات للمراجعين منظومة متكاملة للوقائية والتوعوية بهدف الحفاظ على سلامة العاملين والمراجعين، حيث يتم تقديم الخدمات باستلام الأوراق من المستفيدين، ووضعها في ملفات وتصديقها لهم لضمان سلامة الجميع.

كما نفذت الغرفة حملة توعوية موجهة لمنتسبيها وعملائها ومجتمع جدة للتحذير من مخاطر كورونا ومسبباته، وشرح طرق الوقاية منه؛ وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين والمراجعين من منتسبيها، وتأكيداً على اهتمام غرفة جدة بسلامة الوطن وأبنائه، وإبرازاً لمشاعر الاعتزاز والفخر بما تقوم به حكومة المملكة بكافة قطاعاتها من عمل ضخم ودؤوب للحد من انتشار الفيروس.

وتهدف الغرفة من اتخاذ تلك الإجراءات إلى تيسير حصول مستفيديها على الخدمات المقدمة في مختلف الظروف، بما تمتلك من بنية تحتية تقنية عالية المستوى تساهم في إنجاز كافة المهام المطلوبة، والتي تجعلها قادرة على تحقيق خططها الإستراتيجية وتقديم رسالتها بأعلى درجات الجودة، لاسيما وقت الأزمات وخدمة لمجتمع الأعمال بكل جودة وإتقان، داعية كافة منتسبيها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني www.jcci.org.sa كما أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة، سواء عبر حسابات الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غرفة جدة" تعلق العمل بمركزها الرئيسي وتقديم الخدمات بمركزي "أشمل" و"جمرك الميناء"
سبق

جندت الغرفة التجارية الصناعية بجدة طاقاتها للتصدي لفيروس كورونا الجديد "COVID-19" عبر تنفيذ إجراءاتها الاحترازية تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد والوقاية من انتشار الفيروس، ومنها تعليق العمل بمقرها الرئيسي وفروعها وتفعيله عن بعد، مع الاستمرار في تقديم خدماتها لمنتسبيها من مختلف قطاعات الأعمال عبر مركز الخدمة الشامل "أشمل" بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، ومركز الخدمة بجمرك ميناء جدة الإسلامي.

وقالت الغرفة إن تعليق العمل بالمركز الرئيسي والفروع التابعة يأتي تجاوباً مع الإجراءات الاحترازية التي طبّقتها الجهات المعنية بالمملكة لمواجهة فيروس كورونا، مع مراعاة عدم التأثير على سير خدمات المنتسبين وتقديمها بنفس الجودة والإتقان، مستعينة في ذلك بتوظيف التقنية الإلكترونية في العمل عن بعد، وجاهزية موظفيها ومتابعتهم المستمر للأعمال على مدار الـ 24 ساعة.

وشملت الإجراءات الاحترازية المطبقة في المراكز المستمرة في تقديم الخدمة تعقيم الأسطح كل ٢٠ دقيقة، وتوفير الكمامات والمعقمات للمراجعين منظومة متكاملة للوقائية والتوعوية بهدف الحفاظ على سلامة العاملين والمراجعين، حيث يتم تقديم الخدمات باستلام الأوراق من المستفيدين، ووضعها في ملفات وتصديقها لهم لضمان سلامة الجميع.

كما نفذت الغرفة حملة توعوية موجهة لمنتسبيها وعملائها ومجتمع جدة للتحذير من مخاطر كورونا ومسبباته، وشرح طرق الوقاية منه؛ وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين والمراجعين من منتسبيها، وتأكيداً على اهتمام غرفة جدة بسلامة الوطن وأبنائه، وإبرازاً لمشاعر الاعتزاز والفخر بما تقوم به حكومة المملكة بكافة قطاعاتها من عمل ضخم ودؤوب للحد من انتشار الفيروس.

وتهدف الغرفة من اتخاذ تلك الإجراءات إلى تيسير حصول مستفيديها على الخدمات المقدمة في مختلف الظروف، بما تمتلك من بنية تحتية تقنية عالية المستوى تساهم في إنجاز كافة المهام المطلوبة، والتي تجعلها قادرة على تحقيق خططها الإستراتيجية وتقديم رسالتها بأعلى درجات الجودة، لاسيما وقت الأزمات وخدمة لمجتمع الأعمال بكل جودة وإتقان، داعية كافة منتسبيها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني www.jcci.org.sa كما أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة، سواء عبر حسابات الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
07:07 PM

"غرفة جدة" تعلق العمل بمركزها الرئيسي وتقديم الخدمات بمركزي "أشمل" و"جمرك الميناء"

تنفيذاً لتوجيهات الدولة في مواجهة فيروس "كورونا"

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عبدالله الراجحي - جدة
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جندت الغرفة التجارية الصناعية بجدة طاقاتها للتصدي لفيروس كورونا الجديد "COVID-19" عبر تنفيذ إجراءاتها الاحترازية تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد والوقاية من انتشار الفيروس، ومنها تعليق العمل بمقرها الرئيسي وفروعها وتفعيله عن بعد، مع الاستمرار في تقديم خدماتها لمنتسبيها من مختلف قطاعات الأعمال عبر مركز الخدمة الشامل "أشمل" بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، ومركز الخدمة بجمرك ميناء جدة الإسلامي.

وقالت الغرفة إن تعليق العمل بالمركز الرئيسي والفروع التابعة يأتي تجاوباً مع الإجراءات الاحترازية التي طبّقتها الجهات المعنية بالمملكة لمواجهة فيروس كورونا، مع مراعاة عدم التأثير على سير خدمات المنتسبين وتقديمها بنفس الجودة والإتقان، مستعينة في ذلك بتوظيف التقنية الإلكترونية في العمل عن بعد، وجاهزية موظفيها ومتابعتهم المستمر للأعمال على مدار الـ 24 ساعة.

وشملت الإجراءات الاحترازية المطبقة في المراكز المستمرة في تقديم الخدمة تعقيم الأسطح كل ٢٠ دقيقة، وتوفير الكمامات والمعقمات للمراجعين منظومة متكاملة للوقائية والتوعوية بهدف الحفاظ على سلامة العاملين والمراجعين، حيث يتم تقديم الخدمات باستلام الأوراق من المستفيدين، ووضعها في ملفات وتصديقها لهم لضمان سلامة الجميع.

كما نفذت الغرفة حملة توعوية موجهة لمنتسبيها وعملائها ومجتمع جدة للتحذير من مخاطر كورونا ومسبباته، وشرح طرق الوقاية منه؛ وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين والمراجعين من منتسبيها، وتأكيداً على اهتمام غرفة جدة بسلامة الوطن وأبنائه، وإبرازاً لمشاعر الاعتزاز والفخر بما تقوم به حكومة المملكة بكافة قطاعاتها من عمل ضخم ودؤوب للحد من انتشار الفيروس.

وتهدف الغرفة من اتخاذ تلك الإجراءات إلى تيسير حصول مستفيديها على الخدمات المقدمة في مختلف الظروف، بما تمتلك من بنية تحتية تقنية عالية المستوى تساهم في إنجاز كافة المهام المطلوبة، والتي تجعلها قادرة على تحقيق خططها الإستراتيجية وتقديم رسالتها بأعلى درجات الجودة، لاسيما وقت الأزمات وخدمة لمجتمع الأعمال بكل جودة وإتقان، داعية كافة منتسبيها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني www.jcci.org.sa كما أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة، سواء عبر حسابات الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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