سفارة المملكة بفرنسا: المواطن السعودي غادر للمملكة بعد ثبوت براءته

أكدت على متابعتها للحادثة وزيارته بمقر احتجازه والاطمئنان عليه

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية الفرنسية، مغادرة المواطن السعودي الذي تم إيقافه يوم أمس الثلاثاء في مطار شارل ديجول للمملكة، بعد إطلاق سراحه مساء اليوم.

وأوضحت السفارة في بيان إلحاقي أصدرته، قالت فيه: بشأن توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، بأنه جرى متابعة موضوعه مع الجهات الفرنسية المعنية، لاستكمال اللازم حيال إثبات واقعة تشابه الأسماء، وعدم علاقته بالموضوع، كما قام مسؤولو السفارة بزيارته في مقر احتجازه والاطمئنان على أوضاعه.

وأكدت أنه تم بحمد الله- إطلاق سراحه مساء اليوم الأربعاء، وغادر إلى المملكة قبل قليل.