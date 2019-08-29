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الفلكي محمد عودة: العالم الإسلامي يتحرى هلال محرم غداً

قال: السبت رأس السنة الهجرية.. والرؤى ممكنة يوم الجمعة

تتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر محرم 1441 هـ يوم غدٍ الجمعة 30 أغسطس 2019.
وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي لـ"سبق": في هذا اليوم رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من أقصى غرب العالم الإسلامي ومعظم القارتين الأمريكيتين، وحيث إن رؤية الهلال ممكنة يوم الجمعة في أجزاء من العالم الإسلامي فمن المتوقع أن يكون يوم السبت 31 أغسطس رأس السنة الهجرية وغرة شهر محرم.
وحول الدول الإسلامية التي تشترط رؤية الهلال منها محليًا أو تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط، قال "عودة": من المتوقع أن يكون يوم الأحد 1 سبتمبر هو غرة شهر محرم في هذه الدول.

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الفلكي محمد عودة: العالم الإسلامي يتحرى هلال محرم غداً
سبق

تتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر محرم 1441 هـ يوم غدٍ الجمعة 30 أغسطس 2019.
وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي لـ"سبق": في هذا اليوم رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من أقصى غرب العالم الإسلامي ومعظم القارتين الأمريكيتين، وحيث إن رؤية الهلال ممكنة يوم الجمعة في أجزاء من العالم الإسلامي فمن المتوقع أن يكون يوم السبت 31 أغسطس رأس السنة الهجرية وغرة شهر محرم.
وحول الدول الإسلامية التي تشترط رؤية الهلال منها محليًا أو تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط، قال "عودة": من المتوقع أن يكون يوم الأحد 1 سبتمبر هو غرة شهر محرم في هذه الدول.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
12:14 PM

الفلكي محمد عودة: العالم الإسلامي يتحرى هلال محرم غداً

قال: السبت رأس السنة الهجرية.. والرؤى ممكنة يوم الجمعة

A A A
فهد العتيبي - الرياض
0
1,572

تتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر محرم 1441 هـ يوم غدٍ الجمعة 30 أغسطس 2019.
وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي لـ"سبق": في هذا اليوم رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من أقصى غرب العالم الإسلامي ومعظم القارتين الأمريكيتين، وحيث إن رؤية الهلال ممكنة يوم الجمعة في أجزاء من العالم الإسلامي فمن المتوقع أن يكون يوم السبت 31 أغسطس رأس السنة الهجرية وغرة شهر محرم.
وحول الدول الإسلامية التي تشترط رؤية الهلال منها محليًا أو تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط، قال "عودة": من المتوقع أن يكون يوم الأحد 1 سبتمبر هو غرة شهر محرم في هذه الدول.

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