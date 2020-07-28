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شاهد.. الضباب يعانق طرق محافظة القرى ومنازلها ويحجب الرؤية

انتشار مروري في الطرق والشوارع مستخدمًا الأضواء التحذيرية

تشهد محافظة القرى، الآن، شبه انعدام للرؤية، فيما انتشرت دوريات المرور؛ وذلك بسبب هبوب موجة ضباب؛ ما دعا قائدي المركبات إلى استخدام الأنوار التحذيرية.

وشهدت الأجواء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، والتي بدورها استنفرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة.

وانتشرت دوريات المرور في الشوارع والطرق مستخدمة الأضواء التحذيرية والوجود الميداني، وبث حساب المرور الرسمي صورًا لجهود رجال مرور الباحة في ظل موجة الأمطار والضباب التي تشهدها المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الضباب يعانق طرق محافظة القرى ومنازلها ويحجب الرؤية
سبق

تشهد محافظة القرى، الآن، شبه انعدام للرؤية، فيما انتشرت دوريات المرور؛ وذلك بسبب هبوب موجة ضباب؛ ما دعا قائدي المركبات إلى استخدام الأنوار التحذيرية.

وشهدت الأجواء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، والتي بدورها استنفرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة.

وانتشرت دوريات المرور في الشوارع والطرق مستخدمة الأضواء التحذيرية والوجود الميداني، وبث حساب المرور الرسمي صورًا لجهود رجال مرور الباحة في ظل موجة الأمطار والضباب التي تشهدها المنطقة.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
08:02 PM

شاهد.. الضباب يعانق طرق محافظة القرى ومنازلها ويحجب الرؤية

انتشار مروري في الطرق والشوارع مستخدمًا الأضواء التحذيرية

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
639

تشهد محافظة القرى، الآن، شبه انعدام للرؤية، فيما انتشرت دوريات المرور؛ وذلك بسبب هبوب موجة ضباب؛ ما دعا قائدي المركبات إلى استخدام الأنوار التحذيرية.

وشهدت الأجواء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، والتي بدورها استنفرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة.

وانتشرت دوريات المرور في الشوارع والطرق مستخدمة الأضواء التحذيرية والوجود الميداني، وبث حساب المرور الرسمي صورًا لجهود رجال مرور الباحة في ظل موجة الأمطار والضباب التي تشهدها المنطقة.

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