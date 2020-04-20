نجران .. أهالي مركز هدادة يجددون مطالبهم بخدمة G4‏

مع بدء العد التنازلي لإجراء الاختبارات للمرحلة الجامعية

إلحاقًا لما تم نشره بصحيفة سبق بتاريخ 1 شعبان 1441 بشأن خدمة الإنترنت وتفعيل خدمة G4 في مركز هدادة التابع لمنطقة نجران والذي يعتمد فيه السكان على خدمة الجوال لعدم توفر خدمة الإنترنت المنزلي وخصوصًا طلاب وطالبات التعليم الجامعي، والذين يعتمدون في تعليمهم على خدمة الإنترنت وسوف تبدأ الاختبارات للمرحلة الجامعية لطلاب وطالبات جامعة نجران هذه الأيام، حسب ما تم اعتماده من إدارة جامعة نجران.

تحدث لـ"سبق"، المواطن ناصر حسين آل حمامة من سكان مركز هدادة حي الشدقاء قائلاً إن خدمة الإنترنت وخصوصًا G4 لا تعمل لديهم وأن اعتمادهم واعتماد أولادهم على خدمة الإنترنت وذلك في ظل الظروف الراهنة وأنهم يخشون على تحصل طلابهم العلمي حيث إن بعضهم في مرحلة التخرج وبعضهم الآخر في مرحلة تحديد مسار التخصص الذي هو مستقبل حياتهم العلمية.

وقد ناشد أهالي مركز هدادة هيئة الاتصالات والقائمين عليها وعلى شركة stc بالتدخل السريع وتفعيل خدمةG4 في كل الأبراج الموجودة بالمركز قبل فوات الأوان وخصوصًا هذه الأيام التي تطلب الجامعة من الطلاب والطالبات الدخول على المواقع والمحاضرات لأداء بعض الاختبارات التجريبية والشهرية تمهيدًا للاختبارات النهائية.

وفي الختام، تساءل ناصر آل حمامة: هل سوف تتحمل شركة stc الأضرار التي سوف تلحق بأولادهم ومستواهم التعليمي الذي قد تكون شركة stc هي السبب فيه؟.