"الأمن البيئي" توقف 10 مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وغرامة تصل إلى 3000 ريال
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (9) مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
القوات الخاصة للأمن البيئي
مخالفة نظام البيئة
"الأمن البيئي" توقف 10 مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-15
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (9) مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:11 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
09:58 PM
"الأمن البيئي" توقف 10 مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وغرامة تصل إلى 3000 ريال
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (9) مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.