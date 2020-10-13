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كورونا في جنوب أفريقيا: تسجيل نحو ألف إصابة جديدة في يوم واحد

إجمالي الإصابات بلغ 693 ألفًا والوفيات 18 ألفًا

سجّلت جنوب أفريقيا 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 693 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 17 ألفًا و863 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في جنوب أفريقيا: تسجيل نحو ألف إصابة جديدة في يوم واحد
سبق

سجّلت جنوب أفريقيا 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 693 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 17 ألفًا و863 حالة وفاة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
06:43 PM

كورونا في جنوب أفريقيا: تسجيل نحو ألف إصابة جديدة في يوم واحد

إجمالي الإصابات بلغ 693 ألفًا والوفيات 18 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت جنوب أفريقيا 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 693 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 17 ألفًا و863 حالة وفاة.

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