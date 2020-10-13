وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 693 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 17 ألفًا و863 حالة وفاة.

كورونا في جنوب أفريقيا: تسجيل نحو ألف إصابة جديدة في يوم واحد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-13 سجّلت جنوب أفريقيا 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 693 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 17 ألفًا و863 حالة وفاة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442 06:43 PM

كورونا في جنوب أفريقيا: تسجيل نحو ألف إصابة جديدة في يوم واحد إجمالي الإصابات بلغ 693 ألفًا والوفيات 18 ألفًا





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سجّلت جنوب أفريقيا 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 693 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 17 ألفًا و863 حالة وفاة.