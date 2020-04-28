النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 20077

مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في "كريتر" بمحافظة عدن

تزن 25 طناً و900 كيلو جرام.. استفاد منها 175 أسرة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجاً والمتضررة من السيول في مديرية كريتر بمحافظة عدن.

وجرى توزيع 350 سلة غذائية، تزن 25 طناً و900 كيلوجرام، استفاد منها 175 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في "كريتر" بمحافظة عدن
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجاً والمتضررة من السيول في مديرية كريتر بمحافظة عدن.

وجرى توزيع 350 سلة غذائية، تزن 25 طناً و900 كيلوجرام، استفاد منها 175 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
03:05 PM

مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في "كريتر" بمحافظة عدن

تزن 25 طناً و900 كيلو جرام.. استفاد منها 175 أسرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,518

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجاً والمتضررة من السيول في مديرية كريتر بمحافظة عدن.

وجرى توزيع 350 سلة غذائية، تزن 25 طناً و900 كيلوجرام، استفاد منها 175 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,632
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,281
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,703
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,720

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة