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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

لشاب عمره 34 عاماً.. جازان: أول حالة وفاة بـ"كورونا"

المنطقة شهدت تسجيل 22 إصابة مؤكدة حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" لشاب يبلغ 34 عاماً من العمر في منطقة جازان، إضافة إلى حالة إصابة جديدة، وذلك لليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الصحة حالات بالمنطقة.

وبحسب تقارير وزارة الصحة فإن محافظة صامطة جنوب منطقة جازان قد سجلت ثماني حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وتسجيل حالتين في صبيا والطوال وحالة في محافظة العارضة.

وأشار موقع الوزارة إلى أن جازان سجلت حتى الآن 22 إصابة مؤكدة.

جازان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لشاب عمره 34 عاماً.. جازان: أول حالة وفاة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" لشاب يبلغ 34 عاماً من العمر في منطقة جازان، إضافة إلى حالة إصابة جديدة، وذلك لليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الصحة حالات بالمنطقة.

وبحسب تقارير وزارة الصحة فإن محافظة صامطة جنوب منطقة جازان قد سجلت ثماني حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وتسجيل حالتين في صبيا والطوال وحالة في محافظة العارضة.

وأشار موقع الوزارة إلى أن جازان سجلت حتى الآن 22 إصابة مؤكدة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:09 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:29 PM

لشاب عمره 34 عاماً.. جازان: أول حالة وفاة بـ"كورونا"

المنطقة شهدت تسجيل 22 إصابة مؤكدة حتى الآن

A A A
محمد المواسي - جازان
9
23,500

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" لشاب يبلغ 34 عاماً من العمر في منطقة جازان، إضافة إلى حالة إصابة جديدة، وذلك لليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الصحة حالات بالمنطقة.

وبحسب تقارير وزارة الصحة فإن محافظة صامطة جنوب منطقة جازان قد سجلت ثماني حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وتسجيل حالتين في صبيا والطوال وحالة في محافظة العارضة.

وأشار موقع الوزارة إلى أن جازان سجلت حتى الآن 22 إصابة مؤكدة.

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