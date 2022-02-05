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الكشف عن أسعار حواسيب "سامسونج" اللوحية المرتقبة "جلاكسي تاب إس 8"

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن أسعار حواسيبها اللوحية المرتقبة "جلاكسي تاب إس 8".

وأوضحت المصادر، لموقع "تايمز نيوز ناو" أنها تنوي إطلاق 3 إصدارات من أجهزة "جلاكسي تاب إس 8" بجانب هواتف "جلاكسي إس 22"؛ في حدث عالمي خلال شهر فبراير الجاري.

ولفتت المصادر إلى أن أغلى الإصدارات ستكون حاسب "جلاكسي تاب إس 8 ألترا"، وسيأتي بسعر 1699 يورو، والذي سيكون بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، وبشاشة بقياس 14.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية ضخمة بقدرة 11 ألفًا و500 ميللي أمبير في الساعة.

وسيأتي حاسب "جلاكسي تاب إس 8 بلس" اللوحي بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وبسعر 999 يورو.

وسيأتي حاسب "جلاكسي تاب إس 8" بشاشة بقياس 11 بوصة وبنوع "إل تي بي إس" وبسعر 970 يورو.

وستعمل حواسيب سامسونج اللوحية الجديدة بنظام تشغيل "أندرويد 12" الأحدث.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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الكشف عن أسعار حواسيب "سامسونج" اللوحية المرتقبة "جلاكسي تاب إس 8"
سبق

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن أسعار حواسيبها اللوحية المرتقبة "جلاكسي تاب إس 8".

وأوضحت المصادر، لموقع "تايمز نيوز ناو" أنها تنوي إطلاق 3 إصدارات من أجهزة "جلاكسي تاب إس 8" بجانب هواتف "جلاكسي إس 22"؛ في حدث عالمي خلال شهر فبراير الجاري.

ولفتت المصادر إلى أن أغلى الإصدارات ستكون حاسب "جلاكسي تاب إس 8 ألترا"، وسيأتي بسعر 1699 يورو، والذي سيكون بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، وبشاشة بقياس 14.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية ضخمة بقدرة 11 ألفًا و500 ميللي أمبير في الساعة.

وسيأتي حاسب "جلاكسي تاب إس 8 بلس" اللوحي بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وبسعر 999 يورو.

وسيأتي حاسب "جلاكسي تاب إس 8" بشاشة بقياس 11 بوصة وبنوع "إل تي بي إس" وبسعر 970 يورو.

وستعمل حواسيب سامسونج اللوحية الجديدة بنظام تشغيل "أندرويد 12" الأحدث.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
12:33 PM

الكشف عن أسعار حواسيب "سامسونج" اللوحية المرتقبة "جلاكسي تاب إس 8"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن أسعار حواسيبها اللوحية المرتقبة "جلاكسي تاب إس 8".

وأوضحت المصادر، لموقع "تايمز نيوز ناو" أنها تنوي إطلاق 3 إصدارات من أجهزة "جلاكسي تاب إس 8" بجانب هواتف "جلاكسي إس 22"؛ في حدث عالمي خلال شهر فبراير الجاري.

ولفتت المصادر إلى أن أغلى الإصدارات ستكون حاسب "جلاكسي تاب إس 8 ألترا"، وسيأتي بسعر 1699 يورو، والذي سيكون بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، وبشاشة بقياس 14.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية ضخمة بقدرة 11 ألفًا و500 ميللي أمبير في الساعة.

وسيأتي حاسب "جلاكسي تاب إس 8 بلس" اللوحي بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وبسعر 999 يورو.

وسيأتي حاسب "جلاكسي تاب إس 8" بشاشة بقياس 11 بوصة وبنوع "إل تي بي إس" وبسعر 970 يورو.

وستعمل حواسيب سامسونج اللوحية الجديدة بنظام تشغيل "أندرويد 12" الأحدث.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,236
142 مليون ..

142 مليون ..

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