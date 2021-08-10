واندلعت سلسلة حرائق غامضة في منشآت إيرانية حساسة خلال الأشهر الماضية، ولم يكشف عن أسبابها منها حريق شبق في منشأة نطنز النووية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم شركة خارج للبتروكيماويات محمد علي كاظمي بور، احتواء الحريق تماماً، وننفذ عمليات تبريد.

وذكرت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا"، أن السلطات سيطرت على النيران، ولا توجد إصابات، وفقاً لـ"الشرق".

اندلع حريق في حاوية تخزين بمصنع للبتروكيماويات على جزيرة خارج الإيرانية في الخليج، اليوم (الثلاثاء).

حرائق إيران الغامضة تتوالى.. اندلاع النيران في مصنع للبتروكيماويات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-10 اندلع حريق في حاوية تخزين بمصنع للبتروكيماويات على جزيرة خارج الإيرانية في الخليج، اليوم (الثلاثاء). وذكرت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا"، أن السلطات سيطرت على النيران، ولا توجد إصابات، وفقاً لـ"الشرق". من جانبه، أكد المتحدث باسم شركة خارج للبتروكيماويات محمد علي كاظمي بور، احتواء الحريق تماماً، وننفذ عمليات تبريد. وأشار إلى إجراء تحقيق لمعرفة السبب. واندلعت سلسلة حرائق غامضة في منشآت إيرانية حساسة خلال الأشهر الماضية، ولم يكشف عن أسبابها منها حريق شبق في منشأة نطنز النووية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 02:45 PM

حرائق إيران الغامضة تتوالى.. اندلاع النيران في مصنع للبتروكيماويات السلطات أشارت إلى السيطرة على الحادث دون إصابات





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اندلع حريق في حاوية تخزين بمصنع للبتروكيماويات على جزيرة خارج الإيرانية في الخليج، اليوم (الثلاثاء).

وذكرت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا"، أن السلطات سيطرت على النيران، ولا توجد إصابات، وفقاً لـ"الشرق".

من جانبه، أكد المتحدث باسم شركة خارج للبتروكيماويات محمد علي كاظمي بور، احتواء الحريق تماماً، وننفذ عمليات تبريد.

وأشار إلى إجراء تحقيق لمعرفة السبب.

واندلعت سلسلة حرائق غامضة في منشآت إيرانية حساسة خلال الأشهر الماضية، ولم يكشف عن أسبابها منها حريق شبق في منشأة نطنز النووية.