112 لاعبًا أجنبيًّا في دوري المحترفين.. وصيف هادئ لقطبَيْ العاصمة

112 لاعبًا أجنبيًّا في دوري المحترفين.. وصيف هادئ لقطبَيْ العاصمة
تراجع في الميركاتو الصيفي للأندية السعودية
على عكس التوقعات لم يكن سوق الانتقالات الحالي لأندية الدوري السعودي للمحترفين بذاك الزخم والإثارة كما كان عليه في الموسم الماضي، ولاسيما من حيث جودة اللاعبين المحترفين، وأسعارهم الفلكية، وأسماؤهم الرنانة، ولا حتى إعلاميًّا.
فالميركاتو الصيفي تأثر كثيرًا عن سابقه لأسباب عديدة؛ ليسجل تراجعًا كبيرًا في عدد الصفقات المبرمة أو القيمة التسويقية بالرغم من البداية المبكرة لأغلب الأندية في دخول سوق الانتقالات، وهو ما أنبأ بميركاتو صيفي ناري؛ كون جميع الأندية لديها طموحات وتطلعات مختلفة؛ فمنها ما يبحث عن الصعود لمنصات التتويج، أو حجز مقعد في المسابقات الآسيوية، ومنها ما يحاول ترك بصمة مشرفة أو تقديم مشاركة مميزة في البطولات المحلية، خاصة بطولة الدوري، لكن ذلك لم يحدث.
وأسهم قرار الاتحاد السعودي بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة بالدوري المحلي من 8 إلى 7 لاعبين في كل فريق في انخفاض عدد المحترفين في صفوف الأندية الـ 16 المتنافسة في البطولة.
وعلى غير العادة ساد الهدوء سوق الانتقالات بالنسبة لأندية المقدمة (النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي، الشباب)؛ إذ حافظت على أغلب محترفي الموسم الماضي، واقتصرت تعاقداتها على إبرام صفقة أو صفقتين. وفي المقابل شهدنا نشاطًا ملحوظًا بالنسبة للأندية الصاعدة حديثًا، أو التي كانت مهددة في الموسم الماضي من خلال إتمام صفقات كثيرة، سواء محلية أو أجنبية.
ومع اقتراب انطلاق شارة البداية للموسم الجديد فقد اكتملت قائمة اللاعبين الأجانب في معظم فِرق المسابقة التي ستشهد وجود 112 لاعبًا أجنبيًّا، ينتمون إلى أكثر من 40 جنسية مختلفة، في حين حضر بالموسم السابق 128 لاعبًا. وكما هي العادة، تستحوذ الكرة البرازيلية على نصيب الأسد في عدد اللاعبين الأجانب برصيد 23 لاعبًا، مقابل 11 لاعبًا من المغرب، و10 لاعبين من الجزائر، و8 لاعبين من تونس.
تعرَّف على صفقات الأندية من المحترفين الأجانب:
النصر
المدرب: البرتغالي روي فيتوريا.
براد جونز، مايكون بيريرا روكي، جوليانو فيكتور دي باولا، نور الدين امرابط، يتروس ماثيوس، أحمد موسى وعبدالرزاق حمدالله.
112 لاعبًا أجنبيًّا في دوري المحترفين.. وصيف هادئ لقطبَيْ العاصمة
محمود الحمدسبق2019-08-21
على عكس التوقعات لم يكن سوق الانتقالات الحالي لأندية الدوري السعودي للمحترفين بذاك الزخم والإثارة كما كان عليه في الموسم الماضي، ولاسيما من حيث جودة اللاعبين المحترفين، وأسعارهم الفلكية، وأسماؤهم الرنانة، ولا حتى إعلاميًّا.
فالميركاتو الصيفي تأثر كثيرًا عن سابقه لأسباب عديدة؛ ليسجل تراجعًا كبيرًا في عدد الصفقات المبرمة أو القيمة التسويقية بالرغم من البداية المبكرة لأغلب الأندية في دخول سوق الانتقالات، وهو ما أنبأ بميركاتو صيفي ناري؛ كون جميع الأندية لديها طموحات وتطلعات مختلفة؛ فمنها ما يبحث عن الصعود لمنصات التتويج، أو حجز مقعد في المسابقات الآسيوية، ومنها ما يحاول ترك بصمة مشرفة أو تقديم مشاركة مميزة في البطولات المحلية، خاصة بطولة الدوري، لكن ذلك لم يحدث.
وأسهم قرار الاتحاد السعودي بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة بالدوري المحلي من 8 إلى 7 لاعبين في كل فريق في انخفاض عدد المحترفين في صفوف الأندية الـ 16 المتنافسة في البطولة.
وعلى غير العادة ساد الهدوء سوق الانتقالات بالنسبة لأندية المقدمة (النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي، الشباب)؛ إذ حافظت على أغلب محترفي الموسم الماضي، واقتصرت تعاقداتها على إبرام صفقة أو صفقتين. وفي المقابل شهدنا نشاطًا ملحوظًا بالنسبة للأندية الصاعدة حديثًا، أو التي كانت مهددة في الموسم الماضي من خلال إتمام صفقات كثيرة، سواء محلية أو أجنبية.
ومع اقتراب انطلاق شارة البداية للموسم الجديد فقد اكتملت قائمة اللاعبين الأجانب في معظم فِرق المسابقة التي ستشهد وجود 112 لاعبًا أجنبيًّا، ينتمون إلى أكثر من 40 جنسية مختلفة، في حين حضر بالموسم السابق 128 لاعبًا. وكما هي العادة، تستحوذ الكرة البرازيلية على نصيب الأسد في عدد اللاعبين الأجانب برصيد 23 لاعبًا، مقابل 11 لاعبًا من المغرب، و10 لاعبين من الجزائر، و8 لاعبين من تونس.
تعرَّف على صفقات الأندية من المحترفين الأجانب:
النصر
المدرب: البرتغالي روي فيتوريا.
براد جونز، مايكون بيريرا روكي، جوليانو فيكتور دي باولا، نور الدين امرابط، يتروس ماثيوس، أحمد موسى وعبدالرزاق حمدالله.
على عكس التوقعات لم يكن سوق الانتقالات الحالي لأندية الدوري السعودي للمحترفين بذاك الزخم والإثارة كما كان عليه في الموسم الماضي، ولاسيما من حيث جودة اللاعبين المحترفين، وأسعارهم الفلكية، وأسماؤهم الرنانة، ولا حتى إعلاميًّا.
فالميركاتو الصيفي تأثر كثيرًا عن سابقه لأسباب عديدة؛ ليسجل تراجعًا كبيرًا في عدد الصفقات المبرمة أو القيمة التسويقية بالرغم من البداية المبكرة لأغلب الأندية في دخول سوق الانتقالات، وهو ما أنبأ بميركاتو صيفي ناري؛ كون جميع الأندية لديها طموحات وتطلعات مختلفة؛ فمنها ما يبحث عن الصعود لمنصات التتويج، أو حجز مقعد في المسابقات الآسيوية، ومنها ما يحاول ترك بصمة مشرفة أو تقديم مشاركة مميزة في البطولات المحلية، خاصة بطولة الدوري، لكن ذلك لم يحدث.
وأسهم قرار الاتحاد السعودي بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة بالدوري المحلي من 8 إلى 7 لاعبين في كل فريق في انخفاض عدد المحترفين في صفوف الأندية الـ 16 المتنافسة في البطولة.
وعلى غير العادة ساد الهدوء سوق الانتقالات بالنسبة لأندية المقدمة (النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي، الشباب)؛ إذ حافظت على أغلب محترفي الموسم الماضي، واقتصرت تعاقداتها على إبرام صفقة أو صفقتين. وفي المقابل شهدنا نشاطًا ملحوظًا بالنسبة للأندية الصاعدة حديثًا، أو التي كانت مهددة في الموسم الماضي من خلال إتمام صفقات كثيرة، سواء محلية أو أجنبية.
ومع اقتراب انطلاق شارة البداية للموسم الجديد فقد اكتملت قائمة اللاعبين الأجانب في معظم فِرق المسابقة التي ستشهد وجود 112 لاعبًا أجنبيًّا، ينتمون إلى أكثر من 40 جنسية مختلفة، في حين حضر بالموسم السابق 128 لاعبًا. وكما هي العادة، تستحوذ الكرة البرازيلية على نصيب الأسد في عدد اللاعبين الأجانب برصيد 23 لاعبًا، مقابل 11 لاعبًا من المغرب، و10 لاعبين من الجزائر، و8 لاعبين من تونس.
تعرَّف على صفقات الأندية من المحترفين الأجانب:
النصر
المدرب: البرتغالي روي فيتوريا.
براد جونز، مايكون بيريرا روكي، جوليانو فيكتور دي باولا، نور الدين امرابط، يتروس ماثيوس، أحمد موسى وعبدالرزاق حمدالله.