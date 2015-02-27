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وزارة الخارجية : حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله

زائرة أمريكية.. السعودية أكثر دول العالم أمنًا للمرأة وأتمنى زيارتها مجددًا

قالت مواطنة أمريكية في حديث لبرنامج "Moe Show" بعد زيارتها للسعودية للمرة الأولى: إن المملكة العربية السعودية أكثر دول العالم أمانًا للمرأة وهو عكس ما كنت أظنه قبل الزيارة.

وذكرت باريس فيرا خلال حديثها في البرنامج أن الصورة النمطية الموجودة لدى الغرب ووسائل الإعلام الغربية عن السعودية غير صحيحة؛ حيث إنها من أكثر دول العالم أمانًا للمرأة، وكذلك لأي شخص، ويمكنه أن يلمس ذلك، مشيرة إلى أنها الدولة الوحيدة التي يمكن للشخص أن يحمل آلاف الدولارت في جيبه بحرية في أي وقت من الليل وفي أي جزء من البلاد دون خوف، وهو ما يتناقض مع ما هو في الولايات المتحدة.

وتابعت فيرا أنها ذهبت لزيارة مواقع سياحية في المملكة مع والدتها، وهناك التقت بأسرة سعودية التي دعتها للعشاء لديهم في منزلهم، وكانت سعيدة جدًّا بتعامل السعوديين، مضيفة: "أرغب في زيارة السعودية مرة أخرى".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زائرة أمريكية.. السعودية أكثر دول العالم أمنًا للمرأة وأتمنى زيارتها مجددًا
سبق

قالت مواطنة أمريكية في حديث لبرنامج "Moe Show" بعد زيارتها للسعودية للمرة الأولى: إن المملكة العربية السعودية أكثر دول العالم أمانًا للمرأة وهو عكس ما كنت أظنه قبل الزيارة.

وذكرت باريس فيرا خلال حديثها في البرنامج أن الصورة النمطية الموجودة لدى الغرب ووسائل الإعلام الغربية عن السعودية غير صحيحة؛ حيث إنها من أكثر دول العالم أمانًا للمرأة، وكذلك لأي شخص، ويمكنه أن يلمس ذلك، مشيرة إلى أنها الدولة الوحيدة التي يمكن للشخص أن يحمل آلاف الدولارت في جيبه بحرية في أي وقت من الليل وفي أي جزء من البلاد دون خوف، وهو ما يتناقض مع ما هو في الولايات المتحدة.

وتابعت فيرا أنها ذهبت لزيارة مواقع سياحية في المملكة مع والدتها، وهناك التقت بأسرة سعودية التي دعتها للعشاء لديهم في منزلهم، وكانت سعيدة جدًّا بتعامل السعوديين، مضيفة: "أرغب في زيارة السعودية مرة أخرى".

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
10:10 AM

زائرة أمريكية.. السعودية أكثر دول العالم أمنًا للمرأة وأتمنى زيارتها مجددًا

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خالد علي - الرياض
1
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قالت مواطنة أمريكية في حديث لبرنامج "Moe Show" بعد زيارتها للسعودية للمرة الأولى: إن المملكة العربية السعودية أكثر دول العالم أمانًا للمرأة وهو عكس ما كنت أظنه قبل الزيارة.

وذكرت باريس فيرا خلال حديثها في البرنامج أن الصورة النمطية الموجودة لدى الغرب ووسائل الإعلام الغربية عن السعودية غير صحيحة؛ حيث إنها من أكثر دول العالم أمانًا للمرأة، وكذلك لأي شخص، ويمكنه أن يلمس ذلك، مشيرة إلى أنها الدولة الوحيدة التي يمكن للشخص أن يحمل آلاف الدولارت في جيبه بحرية في أي وقت من الليل وفي أي جزء من البلاد دون خوف، وهو ما يتناقض مع ما هو في الولايات المتحدة.

وتابعت فيرا أنها ذهبت لزيارة مواقع سياحية في المملكة مع والدتها، وهناك التقت بأسرة سعودية التي دعتها للعشاء لديهم في منزلهم، وكانت سعيدة جدًّا بتعامل السعوديين، مضيفة: "أرغب في زيارة السعودية مرة أخرى".

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