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حالة أمطار رعدية على جازان تتواصل حتى 8 مساءً.. و"الأرصاد" تنبّه

قالت: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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حالة أمطار رعدية على جازان تتواصل حتى 8 مساءً.. و"الأرصاد" تنبّه
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
10:32 AM

حالة أمطار رعدية على جازان تتواصل حتى 8 مساءً.. و"الأرصاد" تنبّه

قالت: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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1,388

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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