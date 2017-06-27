حالة أمطار رعدية على جازان تتواصل حتى 8 مساءً.. و"الأرصاد" تنبّه

قالت: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.