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قرابة 25 ألفًا من أبناء "إنسان" يلتحقون بمنصة "التعليم عن بُعد"

من خلال مبادرة "كمل تعليمك" لتعزيز قدرات الأيتام التعليمية وتطوير مهاراتهم

الْتحق عدد (24.609) طلاب وطالبات من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" في المنصة الدراسية (عن بُعد) التي أطلقتها وزارة التعليم تماشيًا مع الوضع الراهن لأزمة جائحة كورونا، في جميع المراحل الدراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي، دبلومات، المرحلة الجامعية والدراسات العليا).

وبدأت "إنسان" الاستعدادات مبكرًا واتخذت كل التدابير اللازمة لمواصلة الأبناء دراستهم عن بُعد دون انقطاع.

وفي هذا الإطار أطلقت جمعية إنسان 4 مبادرات خلال أزمة جائحة كورونا منذ بدايتها منتصف شهر مارس للعام الحالي، ومن ضمنها مبادرة (كمل تعليمك) التي تعنى بمساندة الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الجمعية في جميع مراحل التعليم لاستمرار تعليمهم دون انقطاع.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الأبناء من إكمال تعليمهم عن طريق منظومة التعليم عن بُعد، وتعزيز قدرات الأيتام التعليمية وتطوير مهاراتهم من خلال دورات تدريبية وتطويرية.

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قرابة 25 ألفًا من أبناء "إنسان" يلتحقون بمنصة "التعليم عن بُعد"
سبق

الْتحق عدد (24.609) طلاب وطالبات من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" في المنصة الدراسية (عن بُعد) التي أطلقتها وزارة التعليم تماشيًا مع الوضع الراهن لأزمة جائحة كورونا، في جميع المراحل الدراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي، دبلومات، المرحلة الجامعية والدراسات العليا).

وبدأت "إنسان" الاستعدادات مبكرًا واتخذت كل التدابير اللازمة لمواصلة الأبناء دراستهم عن بُعد دون انقطاع.

وفي هذا الإطار أطلقت جمعية إنسان 4 مبادرات خلال أزمة جائحة كورونا منذ بدايتها منتصف شهر مارس للعام الحالي، ومن ضمنها مبادرة (كمل تعليمك) التي تعنى بمساندة الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الجمعية في جميع مراحل التعليم لاستمرار تعليمهم دون انقطاع.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الأبناء من إكمال تعليمهم عن طريق منظومة التعليم عن بُعد، وتعزيز قدرات الأيتام التعليمية وتطوير مهاراتهم من خلال دورات تدريبية وتطويرية.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
01:54 PM

قرابة 25 ألفًا من أبناء "إنسان" يلتحقون بمنصة "التعليم عن بُعد"

من خلال مبادرة "كمل تعليمك" لتعزيز قدرات الأيتام التعليمية وتطوير مهاراتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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الْتحق عدد (24.609) طلاب وطالبات من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" في المنصة الدراسية (عن بُعد) التي أطلقتها وزارة التعليم تماشيًا مع الوضع الراهن لأزمة جائحة كورونا، في جميع المراحل الدراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي، دبلومات، المرحلة الجامعية والدراسات العليا).

وبدأت "إنسان" الاستعدادات مبكرًا واتخذت كل التدابير اللازمة لمواصلة الأبناء دراستهم عن بُعد دون انقطاع.

وفي هذا الإطار أطلقت جمعية إنسان 4 مبادرات خلال أزمة جائحة كورونا منذ بدايتها منتصف شهر مارس للعام الحالي، ومن ضمنها مبادرة (كمل تعليمك) التي تعنى بمساندة الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الجمعية في جميع مراحل التعليم لاستمرار تعليمهم دون انقطاع.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الأبناء من إكمال تعليمهم عن طريق منظومة التعليم عن بُعد، وتعزيز قدرات الأيتام التعليمية وتطوير مهاراتهم من خلال دورات تدريبية وتطويرية.

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