ابنة "رفسنجاني": بلدنا قتل من المسلمين أكثر مما فعلت إسرائيل

وجّهت انتقادات حادة لدور طهران في ارتكاب الجرائم بحق اليمنيين

كشفت تصريحات صادرة على لسان فائزة رفسنجاني؛ ابنة الرئيس الإيراني الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني؛ عن حجم الاستياء في الداخل الإيراني من التدخلات في شؤون البلدان العربية، مع استمرار سياسات تكميم الأفواه التي ينتهجها النظام، و"القدسية" التي يضفيها على طبيعة هذه التدخلات، التي صاحبتها إراقة الدماء في بلدان، مثل: سوريا واليمن ولبنان.

وقالت فائزة رفسنجاني؛ خلال مقابلة مع موقع "راصد" الإيراني: "أخطاؤنا أكثر من جميع الأنظمة التي نصفها بالسيئة، منها إسرائيل وأميركا ونظام الشاه، والمصائب التي جنيناها لشعبنا لم يرتكبها أي من هؤلاء".

وأضافت: "عدد القتلى في سوريا 500 ألف شخص، ولنا أدوار في هذه القضية، وفي اليمن الذي تستمر فيه الحرب الأهلية منذ سبع سنوات أيضاً لنا أدوار، إننا أطلقنا عمليات قتل ضد المسلمين".

واستعرضت "فائزة"؛ عدد قتلى الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وقالت: "أستبعد أن يصل عدد الضحايا إلى 100 ألف أو 200 ألف قتيل، وهذا يعني أننا تقدمنا على إسرائيل في التورط في قتل المسلمين".

يشار إلى أن نظام إيران دعم بشار الأسد في إخماد الثورة ضده، بإيفاد ميليشيات إقليمية، خاصة من العراق وأفغانستان، وكذلك من منتسبي قوات الحرس الثوري.

وتدعي طهران أن دعمها النظام السوري يقتصر على تقديم استشارات عسكرية، فيما نشرت وسائل الإعلام الإيرانية صوراً ومقاطع فيديو لمراسم تشييع عدد من القتلى الإيرانيين، مؤكدة أنهم قضوا في سوريا.

وعلى الرغم من نفيها تقديم مساعدات إلى الحوثيين؛ ضُبط كثير من الأسلحة الإيرانية في طريقها إلى الحوثيين، وعرض تحالف دعم الشرعية في اليمن صوراً لبقايا صواريخ وعتاد عسكري قال إنها وصلت إلى الحوثيين من إيران.