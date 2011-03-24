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إسطبل سعود بن سلمان يمتلك كأس المؤسس

بعد أن حققها الإسطبل في العامين الماضيين

تُوج إسطبل الأمير سعود بن سلمان بالنسخة الأصلية لكأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - لجياد الإنتاج المحلي، وذلك بعد حصول الجواد "جوهر الناريز" للكأس للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن حققها الإسطبل في العامين الماضيين عبر الجوادين "مجتاحة" و"ولد أخيل".

لم تكن المنافسة على تاج البطولات السعودية (كأس المؤسس) بالسهولة التي يتوقعها بعضهم، حيث كانت الخيل المشاركة من أفضل السلالات والتي لها صولات وجولات في مسابقات الفروسية، حيث دخل 24 جوادًا في القائمة الأولية المشاركة، وضمت القائمة النهائية 12 إسطبلاً دفعت بالأفضل عندها للظفر بآخر بطولات الموسم وأقواها، ليأتي تفوق الجواد (جوهر الناريز) للأمير سعود بن سلمان على جياد أعلى منه تصنيفًا، مثل الجوادين "أبو لاح" لأبناء الشريف هزاع العبدلي و"بأمر الله" للإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث كانا مرشحين بقوة لخطف اللقب بحكم أنهما الأعلى تصنيفًا نتيجة للمستويات المميزة التي قدماها في سباقاتهما الماضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إسطبل سعود بن سلمان يمتلك كأس المؤسس
سبق

تُوج إسطبل الأمير سعود بن سلمان بالنسخة الأصلية لكأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - لجياد الإنتاج المحلي، وذلك بعد حصول الجواد "جوهر الناريز" للكأس للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن حققها الإسطبل في العامين الماضيين عبر الجوادين "مجتاحة" و"ولد أخيل".

لم تكن المنافسة على تاج البطولات السعودية (كأس المؤسس) بالسهولة التي يتوقعها بعضهم، حيث كانت الخيل المشاركة من أفضل السلالات والتي لها صولات وجولات في مسابقات الفروسية، حيث دخل 24 جوادًا في القائمة الأولية المشاركة، وضمت القائمة النهائية 12 إسطبلاً دفعت بالأفضل عندها للظفر بآخر بطولات الموسم وأقواها، ليأتي تفوق الجواد (جوهر الناريز) للأمير سعود بن سلمان على جياد أعلى منه تصنيفًا، مثل الجوادين "أبو لاح" لأبناء الشريف هزاع العبدلي و"بأمر الله" للإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث كانا مرشحين بقوة لخطف اللقب بحكم أنهما الأعلى تصنيفًا نتيجة للمستويات المميزة التي قدماها في سباقاتهما الماضية.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
10:42 PM

إسطبل سعود بن سلمان يمتلك كأس المؤسس

بعد أن حققها الإسطبل في العامين الماضيين

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نافل السبيعي - الرياض
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1,816

تُوج إسطبل الأمير سعود بن سلمان بالنسخة الأصلية لكأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - لجياد الإنتاج المحلي، وذلك بعد حصول الجواد "جوهر الناريز" للكأس للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن حققها الإسطبل في العامين الماضيين عبر الجوادين "مجتاحة" و"ولد أخيل".

لم تكن المنافسة على تاج البطولات السعودية (كأس المؤسس) بالسهولة التي يتوقعها بعضهم، حيث كانت الخيل المشاركة من أفضل السلالات والتي لها صولات وجولات في مسابقات الفروسية، حيث دخل 24 جوادًا في القائمة الأولية المشاركة، وضمت القائمة النهائية 12 إسطبلاً دفعت بالأفضل عندها للظفر بآخر بطولات الموسم وأقواها، ليأتي تفوق الجواد (جوهر الناريز) للأمير سعود بن سلمان على جياد أعلى منه تصنيفًا، مثل الجوادين "أبو لاح" لأبناء الشريف هزاع العبدلي و"بأمر الله" للإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث كانا مرشحين بقوة لخطف اللقب بحكم أنهما الأعلى تصنيفًا نتيجة للمستويات المميزة التي قدماها في سباقاتهما الماضية.

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