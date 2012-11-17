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الانضباط والأخلاق لـ "الهلال": احتجاجكم ضد "نقاز" الأهلي باطل

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، احتجاج نادي الهلال بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب فريق النادي الأهلي التونسي حمدي النقاز في مباراة الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين لتسجيله خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2021-2022.

وأشارت اللجنة إلى أنه بعد استكمال نادي الهلال للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الأهلي للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الهلال، كما حددت اللجنة جلسة استماع للاعب حمدي النقاز لسماع إفادته بخصوص موضوع الاحتجاج.

وقررت اللجنة رفض احتجاج نادي الفتح ضد قرار حكم مباراة الاتحاد باحتساب ضربة جزاء ضد لاعب الفتح من الناحية الشكلية لعدم إتمام إدارة النادي إجراءات الاحتجاج.

وأكدت لجنة الانضباط أن قراراتها قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

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الانضباط والأخلاق لـ "الهلال": احتجاجكم ضد "نقاز" الأهلي باطل
سبق

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، احتجاج نادي الهلال بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب فريق النادي الأهلي التونسي حمدي النقاز في مباراة الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين لتسجيله خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2021-2022.

وأشارت اللجنة إلى أنه بعد استكمال نادي الهلال للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الأهلي للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الهلال، كما حددت اللجنة جلسة استماع للاعب حمدي النقاز لسماع إفادته بخصوص موضوع الاحتجاج.

وقررت اللجنة رفض احتجاج نادي الفتح ضد قرار حكم مباراة الاتحاد باحتساب ضربة جزاء ضد لاعب الفتح من الناحية الشكلية لعدم إتمام إدارة النادي إجراءات الاحتجاج.

وأكدت لجنة الانضباط أن قراراتها قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
08:08 PM

الانضباط والأخلاق لـ "الهلال": احتجاجكم ضد "نقاز" الأهلي باطل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، احتجاج نادي الهلال بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب فريق النادي الأهلي التونسي حمدي النقاز في مباراة الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين لتسجيله خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2021-2022.

وأشارت اللجنة إلى أنه بعد استكمال نادي الهلال للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الأهلي للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الهلال، كما حددت اللجنة جلسة استماع للاعب حمدي النقاز لسماع إفادته بخصوص موضوع الاحتجاج.

وقررت اللجنة رفض احتجاج نادي الفتح ضد قرار حكم مباراة الاتحاد باحتساب ضربة جزاء ضد لاعب الفتح من الناحية الشكلية لعدم إتمام إدارة النادي إجراءات الاحتجاج.

وأكدت لجنة الانضباط أن قراراتها قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

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