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جامعة المؤسس تنظم ندوة "الإعلام والعلاقات العامة في خدمة الوطن"

"البقمي" نوه بجهود القيادة للارتقاء بالبلاد وتطويرها بمختلف المجالات

نظم قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الخميس 26 سبتمبر، ندوة "الإعلام والعلاقات العامة في خدمة الوطن"، وذلك في قاعة الندوات بالكلية، تزامنا مع احتفال الجامعة باليوم الوطني الـ89.

وفي التفاصيل، بدأت الندوة بكلمة عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور شارع البقمي، والذي تحدث بإسهاب عن اليوم الوطني التاسع والثمانين وما يمثله من مكانة عظيمة في نفوس السعوديين، منوهاً بجهود القيادة الرشيدة في توطين روابط الألفة والارتقاء بالبلاد وتطويرها في مختلف المجالات.

عقب ذلك انطلقت الندوة والتي أدار دفتها رئيس قسم الإعلام المرئي والمسموع الدكتور علي القرني، واتجه محور الندوة إلى نشأة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وتحدث عنها الدكتور حسين النجار بالنقلة العظيمة في تاريخ الإعلام السعودي، وأبحر الدكتور أحمد اليوسف في البعد التنموي للصحافة السعودية.

وقدّم رئيس قسم العلاقات العامة الدكتور بندر الجعيد نظرة تاريخية للدور الوطني للعلاقات العامة وتطوره من خمسينيات القرن الماضي، في حين تطرق الدكتور محمد مساوى لدور التواصل الحكومي وتأثيره في الإعلام الجديد.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم المتحدثين وكذلك كُرم الطالب فهد الفتني نظير حصوله على المركز الأول بأفضل تغريدة في حب الوطن على مستوى الجامعة.

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جامعة المؤسس تنظم ندوة "الإعلام والعلاقات العامة في خدمة الوطن"
سبق

نظم قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الخميس 26 سبتمبر، ندوة "الإعلام والعلاقات العامة في خدمة الوطن"، وذلك في قاعة الندوات بالكلية، تزامنا مع احتفال الجامعة باليوم الوطني الـ89.

وفي التفاصيل، بدأت الندوة بكلمة عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور شارع البقمي، والذي تحدث بإسهاب عن اليوم الوطني التاسع والثمانين وما يمثله من مكانة عظيمة في نفوس السعوديين، منوهاً بجهود القيادة الرشيدة في توطين روابط الألفة والارتقاء بالبلاد وتطويرها في مختلف المجالات.

عقب ذلك انطلقت الندوة والتي أدار دفتها رئيس قسم الإعلام المرئي والمسموع الدكتور علي القرني، واتجه محور الندوة إلى نشأة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وتحدث عنها الدكتور حسين النجار بالنقلة العظيمة في تاريخ الإعلام السعودي، وأبحر الدكتور أحمد اليوسف في البعد التنموي للصحافة السعودية.

وقدّم رئيس قسم العلاقات العامة الدكتور بندر الجعيد نظرة تاريخية للدور الوطني للعلاقات العامة وتطوره من خمسينيات القرن الماضي، في حين تطرق الدكتور محمد مساوى لدور التواصل الحكومي وتأثيره في الإعلام الجديد.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم المتحدثين وكذلك كُرم الطالب فهد الفتني نظير حصوله على المركز الأول بأفضل تغريدة في حب الوطن على مستوى الجامعة.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
11:48 PM

جامعة المؤسس تنظم ندوة "الإعلام والعلاقات العامة في خدمة الوطن"

"البقمي" نوه بجهود القيادة للارتقاء بالبلاد وتطويرها بمختلف المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظم قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الخميس 26 سبتمبر، ندوة "الإعلام والعلاقات العامة في خدمة الوطن"، وذلك في قاعة الندوات بالكلية، تزامنا مع احتفال الجامعة باليوم الوطني الـ89.

وفي التفاصيل، بدأت الندوة بكلمة عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور شارع البقمي، والذي تحدث بإسهاب عن اليوم الوطني التاسع والثمانين وما يمثله من مكانة عظيمة في نفوس السعوديين، منوهاً بجهود القيادة الرشيدة في توطين روابط الألفة والارتقاء بالبلاد وتطويرها في مختلف المجالات.

عقب ذلك انطلقت الندوة والتي أدار دفتها رئيس قسم الإعلام المرئي والمسموع الدكتور علي القرني، واتجه محور الندوة إلى نشأة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وتحدث عنها الدكتور حسين النجار بالنقلة العظيمة في تاريخ الإعلام السعودي، وأبحر الدكتور أحمد اليوسف في البعد التنموي للصحافة السعودية.

وقدّم رئيس قسم العلاقات العامة الدكتور بندر الجعيد نظرة تاريخية للدور الوطني للعلاقات العامة وتطوره من خمسينيات القرن الماضي، في حين تطرق الدكتور محمد مساوى لدور التواصل الحكومي وتأثيره في الإعلام الجديد.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم المتحدثين وكذلك كُرم الطالب فهد الفتني نظير حصوله على المركز الأول بأفضل تغريدة في حب الوطن على مستوى الجامعة.

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