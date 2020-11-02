"إعلاميون مبادرون" يطلق 4 دورات إعلامية متخصصة للقطاع الثالث

تستهدف تعزيز مهارات التحدث للآخرين

أطلق ملتقى "إعلاميون مبادرون"، الباقة الأولى من دوراته التدريبية والتي تحمل عنوان المهارات الإعلامية المتكاملة، مستهدفاً بها القطاع الثالث غير الربحي وراغبي الاستفادة من المهارات الإعلامية ومهارات التحدث للآخرين.

وتتكون الباقة التي تأتي بالمشاركة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية ومعهد وطن التعلم للتدريب، ٤ دورات تدريبية معتمدة هي: المهارات والتخصص في العمل الصحفي مع المدرب إبراهيم الأنصاري، فن التقديم الإذاعي والتلفزيوني مع المدرب جيلاني الشمراني.

فيما جاءت الدورة الثالثة بعنوان فن كتابة التقارير الصحفية مع المدرب الزميل زيد الخمشي، والدورة الرابعة فن محادثة الجمهور مع المدرب سعد السعيّد، وترعى الدورات التدريبية التي يقدمها مدربون متخصصون يملكون عشرات السنين في مجالهم، كلاً من رابطة الإعلام الخيري وفريق ورود نوارة التطوعي، وتقام الدورات على قاعة المحامي أحمد العشوان الافتراضية.

يذكر أن ملتقى "إعلاميون مبادرون" الذي تأسس قبل 5 سنوات، يعمل تحت مظلة الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي"، ويستهدف إبراز جهود الجمعيات والمؤسسات غير الربحية في القطاع الثالث، زار من خلالها عشرات الجمعيات الخيرية وأظهر جهودها عبر مئات التقارير التي تنشر في الصحافة اليومية ومنصات التواصل.

وقد رعى الملتقى إعلامياً منتدى الأسرة السعودية الذي أطلقه مجلس شؤون الأسرة برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية آنذاك أحمد الراجحي، وكذلك فعالية باليوم التطوعي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ورعاية فعالية جمعية أسر التوحد في اليوم العالمي للتوحد 2015، ورعاية فعالية مبادرة جسر المحبة التي نظمها فريق ورود نوارة التطوعي.

كما اشتملت قائمة الجمعيات والجهات التي زارها الملتقى (عناية الصحية، جمعية إخاء لرعاية الأيتام، جمعية إنسان، جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، دار الملاحظة الاجتماعية، دار الرعاية الاجتماعية، مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني، نادي الفروسية، القرية التراثية بشقراء، وإصلاحية الرياض) وغيرها.

ونظم الملتقى خلال الجائحة عدداً من الفعاليات منها برنامج مكافحة شائعة كورونا عبر مواقع التواصل، ولقاءات عن بعد مع رئيس الجمعية الصيدلية السعودية لآخر مستجدات علاج كورونا، ولقاء صناعة السعادة المنزلية، إضافة إلى ندوة للاحتفاء باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية.



وكان لتجربة الملتقى حضور إعلامي على مختلف القنوات والإذاعات التلفزيونية المحلية والعربية، مثل برنامج صباح السعودية على القناة السعودية الأولى، وقنوات المجد وبرنامج ق 3 على قناة الرسالة وغيرها، وكان آخرها لقاء عضو مجلس الإدارة جيلاني الشمراني مع قناة الإنسان التونسية.

