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على نحو غير متوقع.. أعداد البطالة تعاود الارتفاع في أمريكا

1.106 مليون عامل فقدوا وظائفهم في أسبوع

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي ليتجاوز المليون؛ في انتكاسة لسوق العمل الأمريكية المكروبة بفعل جائحة كورونا.

وبيّنت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية، ارتفع بمقدار 1.106 مليون للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس (آب)، مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة بلغ 971 ألفًا في الأسبوع السابق.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بعد الأسبوع الأول انخفض إلى 14 مليونًا و844 ألفًا على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس، مقارنة مع مستوى معدل بلغ مليونًا و480 ألفًا في الأسبوع السابق.

وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يبلغ عدد الطلبات 925 ألفًا في أحدث أسبوع.


وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ مارس (آذار) الماضي.

البطالة أمريكا

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على نحو غير متوقع.. أعداد البطالة تعاود الارتفاع في أمريكا
سبق

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي ليتجاوز المليون؛ في انتكاسة لسوق العمل الأمريكية المكروبة بفعل جائحة كورونا.

وبيّنت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية، ارتفع بمقدار 1.106 مليون للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس (آب)، مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة بلغ 971 ألفًا في الأسبوع السابق.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بعد الأسبوع الأول انخفض إلى 14 مليونًا و844 ألفًا على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس، مقارنة مع مستوى معدل بلغ مليونًا و480 ألفًا في الأسبوع السابق.

وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يبلغ عدد الطلبات 925 ألفًا في أحدث أسبوع.


وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ مارس (آذار) الماضي.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
05:08 PM

على نحو غير متوقع.. أعداد البطالة تعاود الارتفاع في أمريكا

1.106 مليون عامل فقدوا وظائفهم في أسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي ليتجاوز المليون؛ في انتكاسة لسوق العمل الأمريكية المكروبة بفعل جائحة كورونا.

وبيّنت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية، ارتفع بمقدار 1.106 مليون للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس (آب)، مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة بلغ 971 ألفًا في الأسبوع السابق.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بعد الأسبوع الأول انخفض إلى 14 مليونًا و844 ألفًا على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس، مقارنة مع مستوى معدل بلغ مليونًا و480 ألفًا في الأسبوع السابق.

وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يبلغ عدد الطلبات 925 ألفًا في أحدث أسبوع.


وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ مارس (آذار) الماضي.

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