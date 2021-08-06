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"شرطة مكة".. القبض على مُقيْمَين باكستانيين ارتكبا خمس جرائم اعتداء على الأموال

تمثلت في سرقة (88) بطارية من أبراج شركة اتصالات

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا (5) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة (88) بطارية من أبراج شركة اتصالات، قُدّرت قيمتها بمبلغ (150,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

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"شرطة مكة".. القبض على مُقيْمَين باكستانيين ارتكبا خمس جرائم اعتداء على الأموال
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا (5) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة (88) بطارية من أبراج شركة اتصالات، قُدّرت قيمتها بمبلغ (150,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
02:00 AM

"شرطة مكة".. القبض على مُقيْمَين باكستانيين ارتكبا خمس جرائم اعتداء على الأموال

تمثلت في سرقة (88) بطارية من أبراج شركة اتصالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا (5) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة (88) بطارية من أبراج شركة اتصالات، قُدّرت قيمتها بمبلغ (150,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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