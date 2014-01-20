النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إكسبو 2020".. السعودية أول دولة تستلم موقعها

"التويجري" و"الفالح" يطلعان عليه ويشيدان بمميزاته

تَسَلّمت المملكة قطعة الأرض الخاصة بجناحها للاستعداد لمعرض "إكسبو 2020 دبي"؛ لتكون بذلك أول مشارك دولي يتسلم موقعه.

وزار وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة الإشرافية على مشاركة المملكة في "إكسبو 2020 دبي" محمد التويجري، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، موقعَ جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، ضمن وفد رسمي، وكان في استقبالهما وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي.

ووفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية تعرّف الوفد على آخر التطورات وسير العمل في "إكسبو"، وتم خلال الزيارة استلام الموقع الرسمي لجناح المملكة.

ووجّه التويجري، الشكر لدولة الإمارات على ما أولته للمملكة من أهمية ومكانة بمنحها موقعاً استثنائياً في معرض "إكسبو 2020" لتؤكد متانة العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين؛ حيث يعتبر موقع جناح السعودية في "إكسبو" ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات.

كما أعرب عن سعادته بمشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي المهم؛ مؤكداً أن المشاركة تنطلق من التزام حكومة السعودية بالمضيّ قدماً لترسيخ مكانتها إقليمياً، وعلى الخريطة العالمية على ضوء رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية.

ويتميز "إكسبو 2020 دبي" باعتباره أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وسيكون احتفاءً بالإبداع البشري تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" مع التركيز على الموضوعات الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة.

ومن المتوقع أن يكون "إكسبو 2020 دبي" أكبر "إكسبو" في التاريخ؛ من حيث عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم؛ حيث من المتوقع أن يكون 70% من زواره من خارج الإمارات لحضور فعالياته.

ويشارك فيه ما يزيد على 200 مشارك من دول ومنظمات دولية وشركات عالمية.

ويعتبر معرض "إكسبو" الدولي من أكبر الفعاليات العالمية، ويقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، وتشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية لمشاركة إنجازاتها ومنتجاتها وأفكارها وابتكاراتها مع الجمهور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إكسبو 2020".. السعودية أول دولة تستلم موقعها
سبق

تَسَلّمت المملكة قطعة الأرض الخاصة بجناحها للاستعداد لمعرض "إكسبو 2020 دبي"؛ لتكون بذلك أول مشارك دولي يتسلم موقعه.

وزار وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة الإشرافية على مشاركة المملكة في "إكسبو 2020 دبي" محمد التويجري، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، موقعَ جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، ضمن وفد رسمي، وكان في استقبالهما وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي.

ووفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية تعرّف الوفد على آخر التطورات وسير العمل في "إكسبو"، وتم خلال الزيارة استلام الموقع الرسمي لجناح المملكة.

ووجّه التويجري، الشكر لدولة الإمارات على ما أولته للمملكة من أهمية ومكانة بمنحها موقعاً استثنائياً في معرض "إكسبو 2020" لتؤكد متانة العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين؛ حيث يعتبر موقع جناح السعودية في "إكسبو" ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات.

كما أعرب عن سعادته بمشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي المهم؛ مؤكداً أن المشاركة تنطلق من التزام حكومة السعودية بالمضيّ قدماً لترسيخ مكانتها إقليمياً، وعلى الخريطة العالمية على ضوء رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية.

ويتميز "إكسبو 2020 دبي" باعتباره أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وسيكون احتفاءً بالإبداع البشري تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" مع التركيز على الموضوعات الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة.

ومن المتوقع أن يكون "إكسبو 2020 دبي" أكبر "إكسبو" في التاريخ؛ من حيث عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم؛ حيث من المتوقع أن يكون 70% من زواره من خارج الإمارات لحضور فعالياته.

ويشارك فيه ما يزيد على 200 مشارك من دول ومنظمات دولية وشركات عالمية.

ويعتبر معرض "إكسبو" الدولي من أكبر الفعاليات العالمية، ويقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، وتشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية لمشاركة إنجازاتها ومنتجاتها وأفكارها وابتكاراتها مع الجمهور.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
11:55 AM

"إكسبو 2020".. السعودية أول دولة تستلم موقعها

"التويجري" و"الفالح" يطلعان عليه ويشيدان بمميزاته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
9,447

تَسَلّمت المملكة قطعة الأرض الخاصة بجناحها للاستعداد لمعرض "إكسبو 2020 دبي"؛ لتكون بذلك أول مشارك دولي يتسلم موقعه.

وزار وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة الإشرافية على مشاركة المملكة في "إكسبو 2020 دبي" محمد التويجري، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، موقعَ جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، ضمن وفد رسمي، وكان في استقبالهما وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي.

ووفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية تعرّف الوفد على آخر التطورات وسير العمل في "إكسبو"، وتم خلال الزيارة استلام الموقع الرسمي لجناح المملكة.

ووجّه التويجري، الشكر لدولة الإمارات على ما أولته للمملكة من أهمية ومكانة بمنحها موقعاً استثنائياً في معرض "إكسبو 2020" لتؤكد متانة العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين؛ حيث يعتبر موقع جناح السعودية في "إكسبو" ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات.

كما أعرب عن سعادته بمشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي المهم؛ مؤكداً أن المشاركة تنطلق من التزام حكومة السعودية بالمضيّ قدماً لترسيخ مكانتها إقليمياً، وعلى الخريطة العالمية على ضوء رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية.

ويتميز "إكسبو 2020 دبي" باعتباره أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وسيكون احتفاءً بالإبداع البشري تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" مع التركيز على الموضوعات الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة.

ومن المتوقع أن يكون "إكسبو 2020 دبي" أكبر "إكسبو" في التاريخ؛ من حيث عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم؛ حيث من المتوقع أن يكون 70% من زواره من خارج الإمارات لحضور فعالياته.

ويشارك فيه ما يزيد على 200 مشارك من دول ومنظمات دولية وشركات عالمية.

ويعتبر معرض "إكسبو" الدولي من أكبر الفعاليات العالمية، ويقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، وتشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية لمشاركة إنجازاتها ومنتجاتها وأفكارها وابتكاراتها مع الجمهور.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,370
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,104
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,498
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,364

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة