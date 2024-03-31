النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تشمل السكن والصحة والبنية التحتية والعناية بالمساجد.. الملك سلمان يطلق مشاريع تنموية في تونس

منها جوامع الزيتونة وعقبة بن نافع و"المؤسس"

من المقرر أن تشهد الزيارة الرسمية الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تونس، تدشين عدد من المشاريع في قطاعات مختلفة؛ فوفقًا لما أدلى به السفير التونسي لدى المملكة لطفي بن قايد لـ"واس"؛ فإن خادم الحرمين الشريفين والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي "سيشرفان سويًّا على إطلاق عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في تونس؛ لا سيما ذات الطابع الاجتماعي في قطاعات السكن والصحة والبنية التحتية والعناية بالمساجد وترميمها؛ تجسيدًا للعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين".

ويُنتظر أن تحفل زيارة الملك سلمان أيضًا خلال الساعات القليلة المقبلة وفي اليوم الثاني لزيارته إلى تونس، بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ فبحسب ما صرح به السفير السعودي لدى تونس محمد بن محمود العلي؛ فإن الزيارة ستشهد توقيع بعض الاتفاقيات لتمويل بعض المشروعات التنموية في تونس، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات.

وعن هوية المشروعات التي من المتوقع أن يطلقها أو يزورها الملك سلمان خلال زيارته إلى تونس؛ فقد أوضح وزير الشؤون الدينية التونسي الدكتور أحمد عظوم، أن السعودية حرصت على توفير الهبات لترميم جامع الزيتونة المعمور وجامع عقبة بن نافع باعتبارهما مَعلمين تاريخيين إسلاميين، بالإضافة إلى مشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس، الذي وقّعت المملكة بشأنه مذكرة تفاهم خلال زيارة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إلى الرياض في ديسمبر الماضي، وقدّمت لإنجازه منحة لأعمال الصيانة التي يتطلبها.

الملك سلمان في تونس القمة العربية الـ30 قمة تونس القمة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تشمل السكن والصحة والبنية التحتية والعناية بالمساجد.. الملك سلمان يطلق مشاريع تنموية في تونس
سبق

من المقرر أن تشهد الزيارة الرسمية الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تونس، تدشين عدد من المشاريع في قطاعات مختلفة؛ فوفقًا لما أدلى به السفير التونسي لدى المملكة لطفي بن قايد لـ"واس"؛ فإن خادم الحرمين الشريفين والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي "سيشرفان سويًّا على إطلاق عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في تونس؛ لا سيما ذات الطابع الاجتماعي في قطاعات السكن والصحة والبنية التحتية والعناية بالمساجد وترميمها؛ تجسيدًا للعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين".

ويُنتظر أن تحفل زيارة الملك سلمان أيضًا خلال الساعات القليلة المقبلة وفي اليوم الثاني لزيارته إلى تونس، بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ فبحسب ما صرح به السفير السعودي لدى تونس محمد بن محمود العلي؛ فإن الزيارة ستشهد توقيع بعض الاتفاقيات لتمويل بعض المشروعات التنموية في تونس، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات.

وعن هوية المشروعات التي من المتوقع أن يطلقها أو يزورها الملك سلمان خلال زيارته إلى تونس؛ فقد أوضح وزير الشؤون الدينية التونسي الدكتور أحمد عظوم، أن السعودية حرصت على توفير الهبات لترميم جامع الزيتونة المعمور وجامع عقبة بن نافع باعتبارهما مَعلمين تاريخيين إسلاميين، بالإضافة إلى مشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس، الذي وقّعت المملكة بشأنه مذكرة تفاهم خلال زيارة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إلى الرياض في ديسمبر الماضي، وقدّمت لإنجازه منحة لأعمال الصيانة التي يتطلبها.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
04:47 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:49 AM

تشمل السكن والصحة والبنية التحتية والعناية بالمساجد.. الملك سلمان يطلق مشاريع تنموية في تونس

منها جوامع الزيتونة وعقبة بن نافع و"المؤسس"

A A A
محمد صبح - الرياض
10
12,773

من المقرر أن تشهد الزيارة الرسمية الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تونس، تدشين عدد من المشاريع في قطاعات مختلفة؛ فوفقًا لما أدلى به السفير التونسي لدى المملكة لطفي بن قايد لـ"واس"؛ فإن خادم الحرمين الشريفين والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي "سيشرفان سويًّا على إطلاق عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في تونس؛ لا سيما ذات الطابع الاجتماعي في قطاعات السكن والصحة والبنية التحتية والعناية بالمساجد وترميمها؛ تجسيدًا للعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين".

ويُنتظر أن تحفل زيارة الملك سلمان أيضًا خلال الساعات القليلة المقبلة وفي اليوم الثاني لزيارته إلى تونس، بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ فبحسب ما صرح به السفير السعودي لدى تونس محمد بن محمود العلي؛ فإن الزيارة ستشهد توقيع بعض الاتفاقيات لتمويل بعض المشروعات التنموية في تونس، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات.

وعن هوية المشروعات التي من المتوقع أن يطلقها أو يزورها الملك سلمان خلال زيارته إلى تونس؛ فقد أوضح وزير الشؤون الدينية التونسي الدكتور أحمد عظوم، أن السعودية حرصت على توفير الهبات لترميم جامع الزيتونة المعمور وجامع عقبة بن نافع باعتبارهما مَعلمين تاريخيين إسلاميين، بالإضافة إلى مشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس، الذي وقّعت المملكة بشأنه مذكرة تفاهم خلال زيارة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إلى الرياض في ديسمبر الماضي، وقدّمت لإنجازه منحة لأعمال الصيانة التي يتطلبها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,872
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,143
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة