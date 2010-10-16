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الملحق الثقافي في أمريكا: رؤية 2030 تعمل على بناء وتأهيل المبتعثين والمبتعثات لكونهم أثمن موارد هذا القرن

600 مبتعث ومبتعثة و11 ناديًا طلابيًّا في فلوريدا يقدمون لوحة شكر للقيادة

شارك أكثر من ٦٠٠ مبتعث ومبتعثة من خلال 11 ناديًا طلابيًّا في تقديم لوحات شكر ووفاء تفاعلية تقنية لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ نظير ما قدمته لهم في أزمة كورونا التي تكبّدت خلالها الدولة أعباء كبيرة بعد اتخاذها إجراءات استثنائية؛ منها إجلاء البعض وغيرها الكثير.

خلال حفل اتحاد الأندية الطلابية بولاية فلوريدا الذي استضافه النادي السعودي في جامعة وسط فلوريدا بحضور الملحق الثقافي السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية د. فوزي بخاري، والقنصل العام في هيوستن سعد الجبرين.

وأكد الملحق الثقافي السعودي فوزي بخاري أن رؤية 2030 تعمل على بناء وتأهيل المبتعثين والمبتعثات لكونهم أثمن موارد هذا القرن، وحرصت على تطوير مهاراتهم البحثية وبناء الشخصية المهنية في أكثر بيئات العمل التنافسية؛ وذلك لتحقيق الأهداف الموضوعة في رؤية ٢٠٣٠.

وقدم المبتعثون عرضًا مرئيًّا عن إنجازات المملكة العربية السعودية ورؤية ٢٠٣٠، مشاركات غنائية، والفلكلورات الشعبية من كافة أنحاء المملكة، إضافة إلى الرّسم بتقنية الواقع الإفتراضي.

وفي الختام كرم الملحق الثقافي ١١ ناديًا، وأكثر من ١٠٠ متطوع ومتطوعة في الحفل.

وضم فريق العمل: بشاير الحرازي، عاصم العقيلي، محمد شامي، سحر العواجي، سامي مصلي، يوسف بن عبود، خوله تركي، عبير شربيني، عناد القرشي، عمار الحربي، عزام الحسين، حاتم الزهراني، عبدالعزيز الحارثي، مفاز الحليفي، شوق النذير، معاذ شربيني، عبدالعزيز السديري، وجدان الشهري، صالح المذن، سارة منصور، سالم الحارثي، مشاري الشهري، حسام جمبي، أماني المقهوي، بالإضافة إلى ١١ ناديًا طلابيًّا وأكثر من ١٠٠ متطوع ومتطوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملحق الثقافي في أمريكا: رؤية 2030 تعمل على بناء وتأهيل المبتعثين والمبتعثات لكونهم أثمن موارد هذا القرن
سبق

شارك أكثر من ٦٠٠ مبتعث ومبتعثة من خلال 11 ناديًا طلابيًّا في تقديم لوحات شكر ووفاء تفاعلية تقنية لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ نظير ما قدمته لهم في أزمة كورونا التي تكبّدت خلالها الدولة أعباء كبيرة بعد اتخاذها إجراءات استثنائية؛ منها إجلاء البعض وغيرها الكثير.

خلال حفل اتحاد الأندية الطلابية بولاية فلوريدا الذي استضافه النادي السعودي في جامعة وسط فلوريدا بحضور الملحق الثقافي السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية د. فوزي بخاري، والقنصل العام في هيوستن سعد الجبرين.

وأكد الملحق الثقافي السعودي فوزي بخاري أن رؤية 2030 تعمل على بناء وتأهيل المبتعثين والمبتعثات لكونهم أثمن موارد هذا القرن، وحرصت على تطوير مهاراتهم البحثية وبناء الشخصية المهنية في أكثر بيئات العمل التنافسية؛ وذلك لتحقيق الأهداف الموضوعة في رؤية ٢٠٣٠.

وقدم المبتعثون عرضًا مرئيًّا عن إنجازات المملكة العربية السعودية ورؤية ٢٠٣٠، مشاركات غنائية، والفلكلورات الشعبية من كافة أنحاء المملكة، إضافة إلى الرّسم بتقنية الواقع الإفتراضي.

وفي الختام كرم الملحق الثقافي ١١ ناديًا، وأكثر من ١٠٠ متطوع ومتطوعة في الحفل.

وضم فريق العمل: بشاير الحرازي، عاصم العقيلي، محمد شامي، سحر العواجي، سامي مصلي، يوسف بن عبود، خوله تركي، عبير شربيني، عناد القرشي، عمار الحربي، عزام الحسين، حاتم الزهراني، عبدالعزيز الحارثي، مفاز الحليفي، شوق النذير، معاذ شربيني، عبدالعزيز السديري، وجدان الشهري، صالح المذن، سارة منصور، سالم الحارثي، مشاري الشهري، حسام جمبي، أماني المقهوي، بالإضافة إلى ١١ ناديًا طلابيًّا وأكثر من ١٠٠ متطوع ومتطوعة.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
05:44 PM

الملحق الثقافي في أمريكا: رؤية 2030 تعمل على بناء وتأهيل المبتعثين والمبتعثات لكونهم أثمن موارد هذا القرن

600 مبتعث ومبتعثة و11 ناديًا طلابيًّا في فلوريدا يقدمون لوحة شكر للقيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك أكثر من ٦٠٠ مبتعث ومبتعثة من خلال 11 ناديًا طلابيًّا في تقديم لوحات شكر ووفاء تفاعلية تقنية لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ نظير ما قدمته لهم في أزمة كورونا التي تكبّدت خلالها الدولة أعباء كبيرة بعد اتخاذها إجراءات استثنائية؛ منها إجلاء البعض وغيرها الكثير.

خلال حفل اتحاد الأندية الطلابية بولاية فلوريدا الذي استضافه النادي السعودي في جامعة وسط فلوريدا بحضور الملحق الثقافي السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية د. فوزي بخاري، والقنصل العام في هيوستن سعد الجبرين.

وأكد الملحق الثقافي السعودي فوزي بخاري أن رؤية 2030 تعمل على بناء وتأهيل المبتعثين والمبتعثات لكونهم أثمن موارد هذا القرن، وحرصت على تطوير مهاراتهم البحثية وبناء الشخصية المهنية في أكثر بيئات العمل التنافسية؛ وذلك لتحقيق الأهداف الموضوعة في رؤية ٢٠٣٠.

وقدم المبتعثون عرضًا مرئيًّا عن إنجازات المملكة العربية السعودية ورؤية ٢٠٣٠، مشاركات غنائية، والفلكلورات الشعبية من كافة أنحاء المملكة، إضافة إلى الرّسم بتقنية الواقع الإفتراضي.

وفي الختام كرم الملحق الثقافي ١١ ناديًا، وأكثر من ١٠٠ متطوع ومتطوعة في الحفل.

وضم فريق العمل: بشاير الحرازي، عاصم العقيلي، محمد شامي، سحر العواجي، سامي مصلي، يوسف بن عبود، خوله تركي، عبير شربيني، عناد القرشي، عمار الحربي، عزام الحسين، حاتم الزهراني، عبدالعزيز الحارثي، مفاز الحليفي، شوق النذير، معاذ شربيني، عبدالعزيز السديري، وجدان الشهري، صالح المذن، سارة منصور، سالم الحارثي، مشاري الشهري، حسام جمبي، أماني المقهوي، بالإضافة إلى ١١ ناديًا طلابيًّا وأكثر من ١٠٠ متطوع ومتطوعة.

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