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"تعليم عسير" يعتمد أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة التميز

​شملت 6 فئات مختلفة في دورتها التاسعة

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة للعام الحالي.

وأوضحت مديرة مركز التميز، فاطمة أبو ملحة، أن الترشح شمل كلاً من: علي عايض القرني، وعلي محمد آل مزهر، في فئة المشرف التربوي، وعبدالله سعيد القحطاني، وخيرية سعد الشهراني، ومنى سعيد المزارقة، وهبة عبدالوارث الأصبحي، في فئة المعلم.

وأضافت أنه شمل أيضًا مجاهد حسين عسيري، ومحمد عبد الصبور سلام، وأمل محمد الرويتع، وخيرية ناصر الشهري، وعواطف سفر الشهراني، في فئة المرشد الطلابي، فيما شمل إبراهيم شائع النهاري، وخالد محمد أبو ملحة، وسليمان علي العلكمي، وعبدالعزيز يحيى الشهراني، وفيصل سالم الغامدي، ومحمد عبدالرحمن آل جابر، وأمجاد سفر آل مقبل، ورغد ياسر الشهراني، وروان عبدالله المزراقي، وسارة عبدالله عسيري، وطيف محمد صوفان، ولمياء محمد المبطي، في فئة الطالب.

وذكرت أن الترشح شمل أيضًا حسين سعيد آل السعرة، في فئة العمل التطوعي، وعيدة مشبب الأحمري، ومنيرة محمد آل مفرح، وهدى علي القرني، في فئة الإدارة والمدرسة.

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"تعليم عسير" يعتمد أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة التميز
سبق

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة للعام الحالي.

وأوضحت مديرة مركز التميز، فاطمة أبو ملحة، أن الترشح شمل كلاً من: علي عايض القرني، وعلي محمد آل مزهر، في فئة المشرف التربوي، وعبدالله سعيد القحطاني، وخيرية سعد الشهراني، ومنى سعيد المزارقة، وهبة عبدالوارث الأصبحي، في فئة المعلم.

وأضافت أنه شمل أيضًا مجاهد حسين عسيري، ومحمد عبد الصبور سلام، وأمل محمد الرويتع، وخيرية ناصر الشهري، وعواطف سفر الشهراني، في فئة المرشد الطلابي، فيما شمل إبراهيم شائع النهاري، وخالد محمد أبو ملحة، وسليمان علي العلكمي، وعبدالعزيز يحيى الشهراني، وفيصل سالم الغامدي، ومحمد عبدالرحمن آل جابر، وأمجاد سفر آل مقبل، ورغد ياسر الشهراني، وروان عبدالله المزراقي، وسارة عبدالله عسيري، وطيف محمد صوفان، ولمياء محمد المبطي، في فئة الطالب.

وذكرت أن الترشح شمل أيضًا حسين سعيد آل السعرة، في فئة العمل التطوعي، وعيدة مشبب الأحمري، ومنيرة محمد آل مفرح، وهدى علي القرني، في فئة الإدارة والمدرسة.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
06:43 PM

"تعليم عسير" يعتمد أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة التميز

​شملت 6 فئات مختلفة في دورتها التاسعة

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بندر آل عوض - عسير
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اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة للعام الحالي.

وأوضحت مديرة مركز التميز، فاطمة أبو ملحة، أن الترشح شمل كلاً من: علي عايض القرني، وعلي محمد آل مزهر، في فئة المشرف التربوي، وعبدالله سعيد القحطاني، وخيرية سعد الشهراني، ومنى سعيد المزارقة، وهبة عبدالوارث الأصبحي، في فئة المعلم.

وأضافت أنه شمل أيضًا مجاهد حسين عسيري، ومحمد عبد الصبور سلام، وأمل محمد الرويتع، وخيرية ناصر الشهري، وعواطف سفر الشهراني، في فئة المرشد الطلابي، فيما شمل إبراهيم شائع النهاري، وخالد محمد أبو ملحة، وسليمان علي العلكمي، وعبدالعزيز يحيى الشهراني، وفيصل سالم الغامدي، ومحمد عبدالرحمن آل جابر، وأمجاد سفر آل مقبل، ورغد ياسر الشهراني، وروان عبدالله المزراقي، وسارة عبدالله عسيري، وطيف محمد صوفان، ولمياء محمد المبطي، في فئة الطالب.

وذكرت أن الترشح شمل أيضًا حسين سعيد آل السعرة، في فئة العمل التطوعي، وعيدة مشبب الأحمري، ومنيرة محمد آل مفرح، وهدى علي القرني، في فئة الإدارة والمدرسة.

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