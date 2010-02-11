"الهلال" يستعيد "الفرج" قبل موقعة "الأهلي المصري".. في سباق برونزية كأس العالم

أعلن نادي الهلال جاهزية قائد الفريق الأول لكرة القدم "الدولي" سلمان الفرج لمواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال للأندية أمام الأهلي المصري، السبت المقبل.



وأوضح الأزرق أن الفرج شارك في التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.



ميدانياً عاود لاعبو الهلال مساء اليوم الخميس تدريباتهم؛ استعدادًا لملاقاة "الأهلي المصري" في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبو ظبي.



حيث أجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء "تشيلسي الإنجليزي" يوم أمس مراناً استرجاعياً، فيما أدى بقية اللاعبين تدريباتهم الاعتيادية، التي تركزت على الجوانب التكتيكية.



وطبق المدير الفني للهلال "جارديم" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المدرب البرتغالي المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.



وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس الإدارة "فهد بن سعد بن نافل"، وسيحتضن ملعب "آل نهيان" المؤتمر الصحفي المران الأخير للفريق غداً الجمعة؛ حيث ستتاح الفرصة لمنسوبي وسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من التدريب.