ضبط مصنعين للطوب تديره عمالة مخالفة بمزرعة في "حسينية مكة"

لا يحملان تراخيص نظامية .. واتُّخذت الإجراءات النظامية حيال المخالفين

ضبطت بلدية الشوقية الفرعية، بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة، وإدارة النظافة، مصنعين للطوب "البلوك"، تديره عمالة مخالفة، داخل مزرعة واقعة في ضاحية الحسينية بمكة المكرمة.



وداهمت البلدية والجهات ذات العلاقة الموقع، الذي لا يحمل تراخيص نظامية، واتخذت الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

شارك في المداهمة المشكّلة من إمارة المنطقة، إلى جانب البلدية: هيئة الأرصاد وحماية البيئة، والضبط الإداري، والثروة المعدنية ومرور العاصمة المقدسة.



