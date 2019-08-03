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ضربة قوية لمهرّبي المخدرات وتجار البشر بجبال جازان .. تفاصيل عملية الـ 12 ساعة

القوات دهمت أوكار المتسللين ومخالفي نظام الإقامة في مواقع غاية الوعورة والصعوبة

أسفرت عملية أمنية استغرقت 12 ساعة، بإشراف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ ومشاركة خمس جهات أمنية، عن توجيه ضربة قوية لأوكار المخالفين لنظام الإقامة الممتهنين تهريب المخدرات والاتجار بالبشر بالجبال.

ونجحت الدوريات التابعة لمحافظة الداير، بالتعاون مع "الأفواج الأمنية وشرطة محافظة الداير وقطاع حرس الحدود بالداير وقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة"، في دهم أوكار المتسللين ومخالفي نظام الاقامة، في جبال غاية الوعورة والصعوبة.

وأثمرت جهود الرصد والتخطيط والمسح الأمني لإدارة الدوريات الأمنية بالمحافظة، عن التوصل إلى أن مجموعة كبيرة من المخالفين لنظام الإقامة ونظام عبور الحدود يستغلون الجبال والأودية البعيدة عن أنظار الناس ورجال الأمن ويصعب الوصول إليها، كملاذ لهم لممارسة التهريب والاتجار بالبشر.

وتمكن رجال الأمن بمحافظة الداير من تمشيط مواقع المخالفين من خلال دوريات راجلة والقبض على عدد كبير من المتسللين وتحرير بعض المخالفين الذين تم اتخاذهم كدروع بشرية، قبل إحالة الموقوفين إلى جهة الاختصاص.

وأكّد "بن لبدة" أن الجهود الأمنية في محافظة الداير لمطاردة مخابئ المخالفين والمتسللين الذين يمتهن أكثرهم تهريب المخدرات بأنواعها مستمرة حتى القضاء عليها، تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه.

وطالب محافظ الداير، الدوريات الأمنية بالمحافظة، بمضاعفة الجهود، مشيداً بالتعاون الكبير بين مختلف الأجهزة الأمنية في المحافظة.

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ضربة قوية لمهرّبي المخدرات وتجار البشر بجبال جازان .. تفاصيل عملية الـ 12 ساعة
سبق

أسفرت عملية أمنية استغرقت 12 ساعة، بإشراف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ ومشاركة خمس جهات أمنية، عن توجيه ضربة قوية لأوكار المخالفين لنظام الإقامة الممتهنين تهريب المخدرات والاتجار بالبشر بالجبال.

ونجحت الدوريات التابعة لمحافظة الداير، بالتعاون مع "الأفواج الأمنية وشرطة محافظة الداير وقطاع حرس الحدود بالداير وقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة"، في دهم أوكار المتسللين ومخالفي نظام الاقامة، في جبال غاية الوعورة والصعوبة.

وأثمرت جهود الرصد والتخطيط والمسح الأمني لإدارة الدوريات الأمنية بالمحافظة، عن التوصل إلى أن مجموعة كبيرة من المخالفين لنظام الإقامة ونظام عبور الحدود يستغلون الجبال والأودية البعيدة عن أنظار الناس ورجال الأمن ويصعب الوصول إليها، كملاذ لهم لممارسة التهريب والاتجار بالبشر.

وتمكن رجال الأمن بمحافظة الداير من تمشيط مواقع المخالفين من خلال دوريات راجلة والقبض على عدد كبير من المتسللين وتحرير بعض المخالفين الذين تم اتخاذهم كدروع بشرية، قبل إحالة الموقوفين إلى جهة الاختصاص.

وأكّد "بن لبدة" أن الجهود الأمنية في محافظة الداير لمطاردة مخابئ المخالفين والمتسللين الذين يمتهن أكثرهم تهريب المخدرات بأنواعها مستمرة حتى القضاء عليها، تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه.

وطالب محافظ الداير، الدوريات الأمنية بالمحافظة، بمضاعفة الجهود، مشيداً بالتعاون الكبير بين مختلف الأجهزة الأمنية في المحافظة.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
01:22 PM

ضربة قوية لمهرّبي المخدرات وتجار البشر بجبال جازان .. تفاصيل عملية الـ 12 ساعة

القوات دهمت أوكار المتسللين ومخالفي نظام الإقامة في مواقع غاية الوعورة والصعوبة

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محمد المواسي - جازان
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2,195

أسفرت عملية أمنية استغرقت 12 ساعة، بإشراف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ ومشاركة خمس جهات أمنية، عن توجيه ضربة قوية لأوكار المخالفين لنظام الإقامة الممتهنين تهريب المخدرات والاتجار بالبشر بالجبال.

ونجحت الدوريات التابعة لمحافظة الداير، بالتعاون مع "الأفواج الأمنية وشرطة محافظة الداير وقطاع حرس الحدود بالداير وقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة"، في دهم أوكار المتسللين ومخالفي نظام الاقامة، في جبال غاية الوعورة والصعوبة.

وأثمرت جهود الرصد والتخطيط والمسح الأمني لإدارة الدوريات الأمنية بالمحافظة، عن التوصل إلى أن مجموعة كبيرة من المخالفين لنظام الإقامة ونظام عبور الحدود يستغلون الجبال والأودية البعيدة عن أنظار الناس ورجال الأمن ويصعب الوصول إليها، كملاذ لهم لممارسة التهريب والاتجار بالبشر.

وتمكن رجال الأمن بمحافظة الداير من تمشيط مواقع المخالفين من خلال دوريات راجلة والقبض على عدد كبير من المتسللين وتحرير بعض المخالفين الذين تم اتخاذهم كدروع بشرية، قبل إحالة الموقوفين إلى جهة الاختصاص.

وأكّد "بن لبدة" أن الجهود الأمنية في محافظة الداير لمطاردة مخابئ المخالفين والمتسللين الذين يمتهن أكثرهم تهريب المخدرات بأنواعها مستمرة حتى القضاء عليها، تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه.

وطالب محافظ الداير، الدوريات الأمنية بالمحافظة، بمضاعفة الجهود، مشيداً بالتعاون الكبير بين مختلف الأجهزة الأمنية في المحافظة.

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