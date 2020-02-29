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شاهد.. تصادم وانقلاب يخلّف 8 إصابات بنوارية مكة

باشرته 4 فرق إسعافية ونقلت المصابين للمستشفيات

أُصيب 8 أشخاص في تصادم مروري بين مركبيتن على طريق النوارية شمالي مكة المكرمة.

وفي التفاصيل: تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، بلاغًا من العمليات الموحّدة يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في النوارية بمكة المكرمة، وبه عدد من المصابين، وفور تلقّي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود ٨ إصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونُقلت ٣ إصابات إلى مستشفى حراء العام، بينما نُقلت ٥ أخرى إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

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شاهد.. تصادم وانقلاب يخلّف 8 إصابات بنوارية مكة
سبق

أُصيب 8 أشخاص في تصادم مروري بين مركبيتن على طريق النوارية شمالي مكة المكرمة.

وفي التفاصيل: تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، بلاغًا من العمليات الموحّدة يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في النوارية بمكة المكرمة، وبه عدد من المصابين، وفور تلقّي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود ٨ إصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونُقلت ٣ إصابات إلى مستشفى حراء العام، بينما نُقلت ٥ أخرى إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
01:27 PM

شاهد.. تصادم وانقلاب يخلّف 8 إصابات بنوارية مكة

باشرته 4 فرق إسعافية ونقلت المصابين للمستشفيات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
3,511

أُصيب 8 أشخاص في تصادم مروري بين مركبيتن على طريق النوارية شمالي مكة المكرمة.

وفي التفاصيل: تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، بلاغًا من العمليات الموحّدة يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في النوارية بمكة المكرمة، وبه عدد من المصابين، وفور تلقّي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود ٨ إصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونُقلت ٣ إصابات إلى مستشفى حراء العام، بينما نُقلت ٥ أخرى إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

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