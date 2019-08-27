مشجعون يضعون دبابة حربية أمام ملعب بدوري أبطال أوروبا.. إدانة واحتفال

أثارت الجدل في أوساط كرة القدم الأوروبية

وضع مشجعو ريد ستار بلغراد الصربي دبابة عسكرية خارج ملعب الفريق، وذلك قبل مباراة مع الفريق السويسري يونغ بويز في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وذلك في واقعة أثارت الجدل والغضب في أوساط كرة القدم الأوروبية.



وفي التفاصيل كما أوردتها "رويترز" فقد وضعت دبابة "تي 55" التي تم تجديدها بعد شرائها من مستودع للجيش، خارج الملعب، كوسيلة جذب وفقًا للنادي الصربي، الذي تعادل ذهابًا خارج ملعبه 2-2 مع يونغ بويز.



وهذه الخطوة لم تلق استحسان كل المشجعين، بل وقوبلت بإدانة صارمة من كرواتيا، التي رأت فيها رمزًا للهجوم الذي شنته القوات الصربية على مدينة فوكوفار في بداية حرب التسعينات.



ورأت صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الرياضية الكرواتية أن المشجعين الصرب يريدون اللعب في دوري الأبطال وهم يحتفلون بأحد أسوأ الجرائم فيما اتهم موقع "إيندكس إتش آر" الإخباري، ريد ستار بعرض دبابة فوكوفار أمام ملعبه، على الرغم من أن النادي ومشجعيه لم يلمحوا بأي شكلٍ من الأشكال إلى ما تحدث عنه الموقع أو الصحيفة الكرواتية.



يأتي هذا فيما قال المشجعون عبر موقعهم الرسمي إن الدبابة تهدف إلى تمثيل "آلة" النادي، وكنية مشجعيه المعروفين باسم الجيش الشمالي.

