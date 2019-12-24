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اتحاد القدم يناقش برنامج الموسم المقبل

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الاجتماع الدوري الرابع في الرياض، وتم خلاله التطرق الى عدد من المواضيع حيث تم في البداية اعتماد محضر الاجتماع الثالث، كما تم متابعة ماتم تنفيذه من قرارات صدرت سابقاً.
هذا وتم اعتماد لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة ياسر المسحل لتتولى مراجعة اللوائح التنظيمية الداخلية بالاتحاد.
واطلع المجلس على المقترح المقدم من لجنة المسابقات الخاص ببرنامج الموسم المقبل.
واعتمد المجتمعون تقديم دعم مالي للأندية المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم للصالات، وتوسيع عمل مراكز التدريب الرياضية لتشمل جازان والأحساء وتبوك ومكة المكرمة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يناقش برنامج الموسم المقبل
سبق

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الاجتماع الدوري الرابع في الرياض، وتم خلاله التطرق الى عدد من المواضيع حيث تم في البداية اعتماد محضر الاجتماع الثالث، كما تم متابعة ماتم تنفيذه من قرارات صدرت سابقاً.
هذا وتم اعتماد لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة ياسر المسحل لتتولى مراجعة اللوائح التنظيمية الداخلية بالاتحاد.
واطلع المجلس على المقترح المقدم من لجنة المسابقات الخاص ببرنامج الموسم المقبل.
واعتمد المجتمعون تقديم دعم مالي للأندية المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم للصالات، وتوسيع عمل مراكز التدريب الرياضية لتشمل جازان والأحساء وتبوك ومكة المكرمة.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
12:40 AM

اتحاد القدم يناقش برنامج الموسم المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الاجتماع الدوري الرابع في الرياض، وتم خلاله التطرق الى عدد من المواضيع حيث تم في البداية اعتماد محضر الاجتماع الثالث، كما تم متابعة ماتم تنفيذه من قرارات صدرت سابقاً.
هذا وتم اعتماد لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة ياسر المسحل لتتولى مراجعة اللوائح التنظيمية الداخلية بالاتحاد.
واطلع المجلس على المقترح المقدم من لجنة المسابقات الخاص ببرنامج الموسم المقبل.
واعتمد المجتمعون تقديم دعم مالي للأندية المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم للصالات، وتوسيع عمل مراكز التدريب الرياضية لتشمل جازان والأحساء وتبوك ومكة المكرمة.

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