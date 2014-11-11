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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7922.41 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.7 مليار ريال لأكثر من 105 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 47.83 نقطة ليقفل عند مستوى 7922.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أبومعطي، وثوب الأصيل، وأميانتيت، والكثيري، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: البابطين، والصقر للتأمين، واللجين، والأهلية، وأسمنت الشرقية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.00%.

وكانت أسهم شركات، الإنماء، والراجحي، والعربي، وأميانتيت، والتصنيع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، والعربي، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 900.68 نقطة ليقفل عند مستوى 6848.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 143 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 4931 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7922.41 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 47.83 نقطة ليقفل عند مستوى 7922.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أبومعطي، وثوب الأصيل، وأميانتيت، والكثيري، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: البابطين، والصقر للتأمين، واللجين، والأهلية، وأسمنت الشرقية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.00%.

وكانت أسهم شركات، الإنماء، والراجحي، والعربي، وأميانتيت، والتصنيع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، والعربي، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 900.68 نقطة ليقفل عند مستوى 6848.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 143 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 4931 صفقة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
04:31 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7922.41 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.7 مليار ريال لأكثر من 105 ملايين سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 47.83 نقطة ليقفل عند مستوى 7922.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أبومعطي، وثوب الأصيل، وأميانتيت، والكثيري، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: البابطين، والصقر للتأمين، واللجين، والأهلية، وأسمنت الشرقية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.00%.

وكانت أسهم شركات، الإنماء، والراجحي، والعربي، وأميانتيت، والتصنيع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، والعربي، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 900.68 نقطة ليقفل عند مستوى 6848.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 143 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 4931 صفقة.

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